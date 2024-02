Bra, tutto pronto per la 32ª edizione della "Nove Miglia"

Torna il consueto appuntamento con la corsa podistica "9 miglia", organizzata dall’Atletica Avis Bra: la 32ª edizione si terrà domenica 3 marzo.

La corsa partirà alle 9.45, in via Garibaldi. Il tracciato di 15,4 chilometri, come d’abitudine, si dipanerà lungo via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, Madonna dei Fiori, Casa del Bosco, bivio per Falchetto, Bescurone, via Montegrappa, via Marconi, via Principi di Piemonte, via Audisio, via Pollenzo, piazza XX Settembre. L’arrivo è previsto sempre in corso Garibaldi.

Il presidente Antonio Martinengo: "Confermiamo i premi dell’anno scorso: il trofeo Natale Germanetti per il primo classificato e, per il secondo, quello in memoria di Enrico Bergesio, atleta mancato qualche anno fa. Nelle passate edizioni hanno partecipato circa 900 atleti, di cui alcuni di livello nazionale. Speriamo anche per quest’anno di raggiungere o anche superare tali cifre. Saranno presenti come sempre alcuni big della disciplina".

Le iscrizioni, che si chiudono alla mezzanotte di giovedì 29 febbraio, sono previste in modalità online, dal sito della propria società, oppure, se si partecipa per conto proprio, scrivendo una mail a sigma.piemonte@fidal.it. Per la corsa non competitiva è possibile inoltre iscriversi anche il mattino stesso, con l’esibizione di certificato medico, anche non agonistico.