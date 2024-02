A Priola si presenta “Sguardo sbarrato dentro” libro postumo di Cristina Paolino

Martedì 27 febbraio, nel terzo anniversario della scomparsa dell'autrice, presso la Sala Consiliare del Comune di Priola (via Provinciale, 2/A) alle ore 20 avrà luogo la presentazione ufficiale del libro di Cristina Paolino "Sguardo sbarrato dentro" (Edizioni del Faro, 2023).

Interverranno il Sindaco di Priola Luciano Sciandra, il coordinatore del gruppo che ha curato la pubblicazione, Carlo Molinaro, la madre dell'autrice Graziella Borgna, l’amico educatore Andrea Silvestro e altri conoscenti di Cristina, che a Casario, nel comune di Priola, ha passato l'infanzia e l'adolescenza, frequentando qui le scuole elementari.

L'edizione del libro è stata possibile grazie all'impegno di alcune persone che hanno amato e apprezzato Cristina e le sue opere e grazie alla disponibilità delle Edizioni del Faro, di Trento, che hanno realizzato un piccolo libretto elegante e bene impaginato.

Come dice il risvolto di copertina:

"È un libro di frammenti, è come un mosaico che va interpretato da poche tessere rimaste, mentre la maggior parte è introvabile o è andata distrutta. Parole, versi, disegni, dipinti, elaborazioni fotografiche: materiale forse insufficiente per un'analisi critica, ma efficace nel dare l'idea del potenziale talento profondo e sofferente di un'artista vera. Soprattutto, questo libro trasmette emozioni cristalline che toccano corde remote dell'animo, e nello stesso tempo è ricco di spunti per riflessioni sulla realtà del nostro tempo".

L'utile ricavato dalle vendite del libro sarà interamente devoluto alla Di.A.Psi. ODV (Associazione Difesa Ammalati Psichici) di Savigliano-Fossano-Saluzzo. L'ingresso è libero e in sala sarà possibile acquistare il libro, che è comunque ordinabile anche in tutte le librerie o sul sito dell'editore.