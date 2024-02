A Valdieri un corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne

L'amministrazione comunale di Valdieri, in collaborazione con il nucleo Pronto intervento e servizi mirati della Polizia Locale di Cuneo, organizza nella giornata di sabato 16 marzo una lezione di difesa personale rivolta alle donne. Il corso si terrà presso la palestra comunale dalle 17 alle 19.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione. L'evento rientra nel progetto "marzo in rosa" che comprenderà oltre a questa attività una serie incontri culturali e di prevenzione sanitaria.

Per informazioni e adesioni sul corso contattare l'agente di Polizia locale Maurizio Dadone al numero di telefono 333 4847603.