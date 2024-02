Al via il progetto “Copertine - il mondo del libro nella primissima infanzia”, dedicato alla lettura ad alta voce

L’associazione culturale e compagnia di teatro di figura “T.E.A. Teatro Educativa Animazione”, da poco residente sul territorio cuneese, in partenariato con la cooperativa sociale “Fiordaliso” che lavora da tempo in questi luoghi, insieme a cinque comuni della provincia di Cuneo hanno vinto l’edizione 2022 del bando “Leggimi 0-6” del Cepell (Centro ministeriale per il libro e la lettura), che metterà a disposizione della cittadinanza in maniera totalmente gratuita molteplici attività di promozione della lettura per i più piccoli.

Le iniziative si svolgeranno nei comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Peveragno, Chiusa di Pesio e Beinette a partire da marzo 2024.

Il titolo del progetto è “Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia” che richiama sia la copertina del libro, naturalmente, ma anche il momento del sonno in cui il libro si trasforma in una coccola carica di affetto, divertimento e sogno, vissuta con gli adulti amati, che ci tiene caldi dentro e fuori.

In una società frenetica e dove le relazioni sono sempre più relegate in uno spazio virtuale, “Copertine” mette in risalto l’importanza del momento “fisico” della lettura ad alta voce tra adulti e bambini che si realizza grazie ad un libro, attraverso il corpo e la voce di chi amiamo: la lettura diventa così un atto di crescita e condivisione, un atto d’amore.

È quello che raccontiamo in questo progetto anche attraverso un breve video d’animazione realizzato in collaborazione con Zoographico e che sarà visibile attraverso un qr code in tutti i materiali di informazione delle varie iniziative di “Copertine”.

Si partirà in primavera nelle biblioteche dei comuni coinvolti, in primis con una serie di incontri di presentazione rivolti agli adulti dove si racconterà perché è importante leggere ai bambini fin dentro la pancia della mamma, e si condivideranno libri e conoscenze relative all’affascinante mondo dell’editoria per questa fascia di età. Durante gli incontri sarà possibile portare i propri bambini, anche piccoli perché verrà allestito per loro un apposito spazio (primo incontro a Boves il 9 marzo).

Seguiranno poi degli appuntamenti di Letture animate per tutta la famiglia (Borgo San Dalmazzo, Boves e Chiusa di Pesio) con gli elementi del Teatro di figura: marionette, burattini, ombre!

Ci sarà, per chi volesse migliorare le proprie competenze in merito, anche la possibilità di seguire un corso di lettura ad alta voce dedicato ad operatori del settore, genitori, curiosi.

Le iniziative in programma per la primavera si concluderanno l’08 giugno con una grande Festa presso il parco del Tesoriere di Borgo San Dalmazzo dedicata al mondo del libro per la primissima infanzia, con spettacoli, spazi interattivi, stand e molto altro, tutto alla portata di bambino!

In autunno il progetto Copertine entrerà invece nelle scuole dell’infanzia e nei nidi del territorio, e ancora nei luoghi dell’integrazione del Sai (il sistema di accoglienza ed integrazione) e dei Centri antiviolenza, proponendo il libro come strumento di prevenzione al disagio e di promozione allo scambio culturale, affettivo e relazionale.

Partirà infine un’iniziativa pilota, per la quale tramite le associazioni di volontari sul territorio si cercheranno dei “tutor” che vogliano portare bambini di famiglie numerose in difficoltà a frequentare la biblioteca del proprio comune, per costruire un ponte di condivisione e conoscenza.