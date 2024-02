Cuneo, al Peano-Pellico torna lo striscione “Stop al genocidio”: “Inaccettabile repressione alla libertà d’espressione”

È tornato affisso alle pareti esterne del liceo cuneese Peano-Pellico lo striscione con la frase “Stop al genocidio” apposto da alcuni studenti nella giornata di mercoledì 21 febbraio, e che tante polemiche ha scatenato. A darne notizia il sindacato Unione Studenti, oggi (23 febbraio) in presidio in piazza Galimberti con la bandiera della Palestina.

“Inaccettabili repressioni a libertà d’espressione degli studenti”

Proprio il sindacato ha commentato, mercoledì, come il professore di Storia e Filosofia Paolo Bogo abbia fatto rimuovere lo striscione (a loro dire anche minacciando gli studenti e tacciandoli di antisemitismo).



La manifestazione è stata una azione di solidarietà, indipendente dal liceo Peano Pellico. La richiesta di una nuova affissione è stata fatta dagli studenti del Peano Pellico, che hanno anche pensato di presentarsi a scuola con la frase riportata addosso ai loro corpi, "l’unico modo per continuare a esprimere un pensiero che dovrebbe essere universale senza infrangere alcuna norma: burocrazia e autorizzazioni non possono essere il dito dietro cui nascondere la repressione di messaggi e idee”.



“E’ stata accolta la nostra richiesta di riaffissione dello striscione ma la dirigenza non ha ancora voluto commentare l’accaduto – continuano i ragazzi - . Sono inaccettabili le repressioni sulla libertà di espressione degli studenti, specie davanti alla morte di tanti civili innocenti”.