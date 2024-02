L’Agenzia delle Entrate al "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo

Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, presso i locali dell’istituto superiore Pellico a Saluzzo, si è svolto un incontro rivolto alle classi 5A SIA, 5B AFM, 5C RIM e 5N servizi commerciali dell’Istituto Denina Pellico Rivoira condotto dal dott. Bono Luca dell’Agenzia delle Entrate e dalla dott.ssa Graglia Antonella e dal dott. Mauro Bergamasco, funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Commenta Benedetta Palmi, VC: “Durante l’incontro i relatori hanno spiegato il funzionamento del nostro sistema tributario e l’importanza del pagamento delle imposte, che servono a finanziare i servizi a beneficio di tutta la collettività. Per questo motivo l’evasione fiscale penalizza tutti. Legalità fiscale vuol dire rispettare le leggi tributarie ma anche comportarsi in modo da farle rispettare. E’ stata rimarcata l’importanza di seminare la legalità tra i giovani, in modo da avere lavoratori corretti e responsabili in futuro. Chi genera evasione fiscale, non solo produce illegalità ma danneggia tutta la comunità ed è sleale nei confronti di chi è un lavoratore onesto”.