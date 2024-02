Liceo del Made in Italy, solo 375 iscritti in tutta Italia, nessuno in provincia di Cuneo

Il nuovo indirizzo nato dalla fervida immaginazione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso è un flop.

Solo che arriva un momento in cui non si può più raccontare trionfi inesistenti sui social e su qualche telegiornale compiacente, ma arrivano i numeri impietosi della realtà: zero iscrizioni, zero interesse verso un indirizzo scolastico creato in fretta e furia per far vedere che per la scuola si fa qualcosa.