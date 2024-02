Per i suoi 50 anni la Fondazione Fossano Musica va a caccia di talenti nelle scuole primarie [VIDEO E FOTO]

La Fondazione Fossano Musica per i 50 anni dalla sua nascita festeggia pensando alle future generazioni.

Oltre a voler garantire un futuro con opportunità di lavoro ai suoi musicisti, vuole trovare chi in futuro potrà esserlo. Da qui il progetto presentato ieri sera, giovedì 22 febbraio, nella prestigiosa sede di palazzo Burgos a Fossano per la ricerca di talenti. “Un gruppo di professionisti andrà nelle scuole andando nelle scuole primarie – ha spiegato Gian Franco Riorda, presidente di Fondazione Fossano Musica -, nelle classi terze, quarte e quinte per individuare chi possiede un potenziale da coltivare per offrirgli la possibilità di farlo”. Sarà un progetto pilota per far provare tutti gli strumenti musicali ai bambini delle scuole primarie , non solo di Fossano, al cui esito verrà eseguito uno screening per valutare se svilupparne il talento.

“Abbiamo voluto questa serata per sensibilizzare il mondo imprenditoriale – ha continuato Riorda -”. Riconosciuta dal Ministero della Cultura tra gli enti beneficiari dell'art bonus, la Fondazione Fossano Musica può ricevere donazioni da parte di chi vuole investire in cultura. Benefattori che, peraltro, contribuiranno alla realizzazione del bando relativo alla ricerca dei futuri talenti della musica.

Una lunga e ricca storia quella della Fondazione, che oggi continua la sua sfida con nuovi progetti, candidandosi ad essere riconosciuta come Università, al pari dei Conservatori.

Guada qui le video interviste:

Nel 1974 è stato il primo istituto musicale in provincia di Cuneo e dal 2011 è diventa quella che oggi è la Fondazione Fossano Musica con l'acquisto di palazzo Burgos, l'attuale sede, da parte del Comune con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.



Una Fondazione dal bilancio annuo di oltre un milione di euro. Con i suoi 900 alunni, solo per la sede di Fossano, che arrivano a quasi 1300 con le sedi di Bra e Ceva, ha vissuto negli ultimi anni una significativa crescita sotto vari profili. Di anno in anno sono aumentate le nuove iscrizioni e si è arrivati a 90 docenti.

Per rispondere alla crescente richiesta è stato proporzionalmente adeguato il piano formativo didattico con 35 corsi proposti, oltre ai tre festival e rassegne, come quella estiva a Fossano, e 125 concerti realizzati ogni anno.



Dalla sua nascita ad oggi è riuscita ad ottenere il riconoscimento di Accademia, che sa guardare oltre i propri confini territoriali portando ospiti di fama internazionale e con importanti collaborazioni, e che mira a una sua continua crescita.

“La Fondazione Fossano Musica è l'orgoglio della città, un'eccellenza – ha dichiarato il sindaco di Fossano, Dario Tallone -. Il Comune crede molto nel suo prestigio e crescita continuando a finanziare molti progetti e mi auguro si continui in questo lavoro”.