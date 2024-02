Rinnovo delle cariche per gli AIB Garessio: Marco Balbo riconfermato caposquadra

L’inizio del 2024 per l’A.I.B. di Garessio, è tempo, oltre che di elezioni per il rinnovo delle cariche, anche di bilanci dell’anno appena trascorso. Il 2023 chiude con un saldo positivo sotto l’aspetto dei volontari che hanno registrato un incremento, passando dai ventuno di inizio anno ai ventinove del 31 dicembre, con la crescita di otto unità. Durante quest’anno è nato un gruppo di volontari di Pamparato, che si occuperanno, in particolare, della tutela e salvaguardia di quella zona.

Complessivamente operano nella sezione Anti Incendi Boschivi di Garessio e Protezione Civile diciannove uomini e nove donne con quattro mezzi in dotazione alla sezione, effettuando molteplici interventi tra riunioni, emergenze, esercitazioni (in particolare quella provinciale di settembre organizzata in tre siti del territorio della Val Tanaro), rappresentanze e, soprattutto, spegnimento incendi.

A proposito di questi ultimi, da segnalare un’importante azione attuata nei boschi di Trappa nel mese di novembre, che ha visto impegnati numerosi volontari e volontarie per diversi giorni. Durante il 2023 è stata avviata una collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed il Comune di Garessio per la realizzazione del progetto “Natura in mente” finanziato dalla CRC, che riguarda la realizzazione dell’aula nel bosco per la scuola primaria e la rivalutazione dei Boschetti.

Fuori zona alcuni volontari hanno preso parte alla missione incendi in Sicilia ed una volontaria è stata operativa in occasione della situazione di emergenza che si è verificata in Emilia. L’annata, dunque, non è stata di riposo in quanto gli impegni di varia natura, anche di sicurezza durante varie manifestazioni, si sono susseguiti con una certa intensità nell’arco di tutti i dodici mesi.

Sabato 27 gennaio, si è svolta l’elezione del caposquadra (riconfermato Balbo Marco), del vice caposquadra (Sandini Alessandro), del segretario (Suhani Georgiana), del tesoriere (Rozzo Sara) e del consigliere (Averame Domenico). Il caposquadra adesso deve anche affrontare la trafila delle riunioni per il rinnovo delle cariche di comandante di distaccamento, ispettorato provinciale (13 marzo) e regionale (27 aprile), come previsto dallo statuto del corpo. Il 20 febbraio si è proceduto alle elezioni delle cariche dell’Area di base contraddistinta dalla sigla 12: sono stati designati la comandante (Suhani Georgiana), il vice comandante (Balbo Marco) e la segretaria (Rozzo Sara).

Chi volesse mettere un po' del proprio tempo libero a disposizione della comunità o conoscere meglio il funzionamento del Corpo Volontari Antincendi Boschivi può contattare l’A.I.B. di Garessio tramite mail (garessio@corpoaibpiemonte.it.).