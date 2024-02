“Teatro cibo per la mente” a Cherasco per la stagione primaverile del Teatro Salomone

Inizia la stagione primaverile del Teatro Salomone di Cherasco, sotto la direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata. Con il tema "Teatro Cibo per la Mente", la stagione promette di deliziare il palato culturale di ogni spettatore. Sponsor ufficiale Gemini Project!

L'organizzazione generale è curata da Il Teatro delle Dieci, che in quest'occasione inaugura l'affidamento triennale del Salomone tramite Bando comunale in

collaborazione con ControRealtà e Piccolo Teatro di Bra Odv, promettendo così una sinergia tra talenti e esperienze nel panorama teatrale locale.

Gli spettacoli della stagione includono una varietà di generi, dalle commedie brillanti alle performance senza parole, passando per la drammaturgia per bambini e famiglie. Saranno offerti anche eventi collaterali per arricchire ulteriormente l'esperienza teatrale.

I biglietti sono disponibili al costo di €10,00 per il posto unico e €8,00 per il ridotto (per gli spettatori sotto i 14 anni e le associazioni del territorio). Inoltre, è possibile acquistare un abbonamento per 3 spettacoli al prezzo speciale di €25,00.

La rassegna dedicata ai ragazzi proporrà spettacoli ad un costo di €6,00 per il posto unico, mentre i bambini sotto i 5 anni potranno assistere gratuitamente.

Programma degli spettacoli:

Ven 1 MARZO 2024 - TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA monologo comico-terapeutico per guarire le pene d'amore - Un monologo ideato e interpretato da Giulia Pont con la regia di Francesca Lo Bue . L'opera, già acclamata al Torino Fringe Festival 2013, offre una prospettiva unica sulle difficoltà amorose, combinando risate e riflessioni profonde.

Ven 15 MARZO 2024 - MAMMUTH - Uno spettacolo comico con Diego Casale e Fabio Rossini , direttamente da ZELIG! Uno spettacolo ricco di equivoci e gaffe, in cui la cialtroneria dell’uno si scontra con la seriosità dell’altro. Un'esperienza ricca di risate per tutte le età!

Ven 22 MARZO 2024 - FERMENTI JAM TEATRALE - Il collettivo attoriale under 35 ControRealtà propone l’idea di uno spazio di espressione e condivisione col pubblico per scene, monologhi, canzoni e coreografie a disposizione di artisti emergenti. Una serata dedicata alla scoperta di nuovi talenti del territorio! Per candidarsi Per candidarsi scrivere a controrealta@gmail.com entro il 10 marzo 2024





Ven 12 APRILE 2024 - UN NATALE FUORI STAGIONE - regia di Antonio Valleggi e con FRANCO BARBERO , attore nella compagnia di MACARIO, interpreta, con la Compagnia Teatro Abitato , una commedia delicata che affronta temi attuali con leggerezza come la solitudine degli anziani, le difficoltà di lavoro, la diffidenza verso gli stranieri.

Ven 10 MAGGIO 2024 - LA SEDIA DEL NONNO - regia di Eloisa Giacosa , una commedia familiare che mescola liti, tensioni e segreti intorno a un tavolo da pranzo, o meglio, una sedia! presentata dalla Compagnia Il Sole a mezzanotte.

Ven 17 MAGGIO 2024 - SENZA PAROLE - regia di Patrizia Besantini e con

MATTEO CIONINI, uno spettacolo di mimo moderno e visual comedy che

promette di incantare il pubblico senza utilizzare una sola parola. Allacciate le cinture. Spegnete i cellulari. Chiudete il mondo fuori dal portellone e

preparatevi al decollo. Benvenuti a bordo del primo aereo al mondo ad effettuare voli pindarici senza parole!

Teatro per Bambini e Famiglie:

La domenica alle ore 17.00, saranno proposte rappresentazioni adatte ai più piccoli, tra cui: