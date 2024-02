Tre mostre per omaggiare Alba, capitale italiana della fotografia

Nel mese di maggio culmineranno i festeggiamenti e le celebrazioni dedicate alla nomina di Alba Capitale Italiana della Fotografia; in preparazione al prestigioso appuntamento, Banca d’Alba organizza e ospita nei propri spazi espositivi di Palazzo Banca d’Alba tre importanti mostre a tema fotografico, con l’intento di sensibilizzare la città e il territorio su questa importante forma d’arte, sempre più attuale e necessaria per la rappresentazione della realtà che ci circonda.

Dal 3 marzo al 1° aprile 2024 si terrà la mostra “Infinito istante”, un’antologia di importanti fotografi intorno al vastissimo tema dell’infinito. L’inaugurazione, aperta al pubblico, sarà sabato 2 marzo alle ore 18. Per i giorni a seguire gli orari saranno: venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13, 15-19.

Dal 6 aprile al 5 maggio 2024 verrà proposta l’esposizione “Aldo Amoretti – Ascoltare i luoghi”, un’elegante retrospettiva di fotografie di architettura che cercano di tradurre ciò che i luoghi possono comunicarci. Gli orari di apertura saranno: venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13, 15-19.

Dal 15 maggio al 19 maggio, si terrà ad Alba il 76° Congresso Nazionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), organizzato dal Gruppo Fotografico Albese.

Per l’occasione Banca d’Alba sosterrà l’importante iniziativa ospitando, presso la propria sede, l’inaugurazione del Congresso il 15 maggio con la presenza di Franco Zecchin, grande autore della fotografia contemporanea. Contestualmente, nello spazio mostre della banca, verrà inaugurata ufficialmente l’esposizione a lui dedicata “Franco Zecchin – Narrazioni nomadi in Sicilia e altrove”. La mostra sarà aperta dal 10 maggio al 26 maggio 2024 con i seguenti orari: venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13, 15-19.

Tutte le mostre saranno ad ingresso gratuito.

Il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia: “Come Banca del territorio è nella nostra natura sostenere le iniziative che coinvolgono la comunità, l’importante riconoscimento ottenuto dalla nostra città, Alba, ci inorgoglisce e per questo mettiamo a disposizione le nostre risorse e il nostro spazio espositivo per darne la visibilità che merita. In questa prima parte dell’anno il nostro impegno nella diffusione della cultura darà risalto alla fotografia con mostre di alto livello fruibili gratuitamente dalla cittadinanza e dai turisti che ospiteremo in primavera”.