Cosa fare per ricevere rimborso Wizzair e a quanto ammonta

Il boom nei numeri del settore turistico è la risposta alla vasta gamma di opzioni fornite dalle compagnie aeree, superando le previsioni di mercato. Tra le varie compagnie attive in Italia ed Europa, Wizzair risulta essere una delle più popolari. Tuttavia, con l'espansione delle rotte aeree, soprattutto durante l'estate, si verificano proporzionalmente più inconvenienti, come ritardi e cancellazioni.

Le condizioni per ricevere un risarcimento di 250 euro e il rimborso delle spese extra sono le seguenti:

- Responsabilità della compagnia aerea

- Assenza di circostanze eccezionali

- Sciopero

- Assenza di personale di bordo

Queste norme sono stabilite dal Regolamento Comunitario 261 del 2004, che regola le condizioni per ottenere un risarcimento. In particolare, il regolamento prevede il risarcimento nei casi di:

- Ritardo del volo superiore a tre ore

- Cancellazione del volo

- Overbooking

Chi può ottenere il rimborso Wizzair

Il rimborso relativo a un volo Wizzair è disponibile per i passeggeri che hanno affrontato inconvenienti aerei legati a problemi riconosciuti dalla compagnia. Questa possibilità si applica a condizione che non siano presenti circostanze eccezionali come scioperi, maltempo o restrizioni di traffico. In caso di queste ultime situazioni, è garantito solo il rimborso delle spese extra sostenute per raggiungere la destinazione prefissata, senza la compensazione pecuniaria di 250 euro.

Per richiedere il risarcimento da Wizzair a causa di un ritardo, il passeggero deve aver subito almeno tre ore di ritardo, calcolate dall'orario di arrivo previsto fino al momento effettivo dell'atterraggio.

Nel caso di cancellazione di un volo Wizz Air, sono necessarie due condizioni:

- La comunicazione della cancellazione deve essere ricevuta entro 14 giorni dalla data programmata del volo

- Il passeggero deve essere informato della cancellazione direttamente in aeroporto

A quanto ammonta il rimborso volo Wizzair

Il passeggero che si trova di fronte a un volo cancellato o ritardato con Wizzair ha l'opportunità di richiedere un rimborso che può raggiungere fino a 600 euro, oltre alle eventuali spese extra sostenute per l'acquisto di biglietti aerei alternativi. Per i voli nazionali o quelli con una distanza inferiore a 1500 chilometri, il rimborso Wizzair ammonta a 250 euro.

Nel caso di voli con una distanza compresa tra 1500 e 3500 km, il passeggero ha la possibilità di ricevere un rimborso di 400 euro, mentre per i voli con una tratta superiore a 3500 km, il rimborso massimo è di 600 euro.

Cosa serve per avviare un reclamo Wizzair

In caso di inconvenienti aerei, è consigliabile conservare tutte le email ricevute a partire dalla prenotazione del volo Wizzair.

Questa pratica si rivela essenziale per garantire un rimborso adeguato in seguito ai disagi subiti. È altrettanto cruciale conservare la carta d'imbarco, sia per i voli in ritardo che per quelli cancellati, insieme agli scontrini delle spese sostenute per raggiungere la destinazione, compreso l'eventuale acquisto di un volo alternativo.

Oltre alle informazioni specifiche sul volo, sarà sufficiente presentare un documento di identità per completare la procedura.

A chi affidarsi per ottenere il risarcimento Wizzair

La trasmissione dei documenti a ItaliaRimborso non comporta alcun costo aggiuntivo. Questa claim company ha introdotto un progetto green che elimina completamente l'utilizzo di carta. Dopo aver ottenuto l'approvazione positiva da ItaliaRimborso per richiedere il rimborso finanziario, ogni passeggero ha la possibilità di avviare una "pratica green", che non impatta sull'ambiente, inviando digitalmente tutti i documenti richiesti senza necessità di stampa.

Una volta completato il modulo sul sito www.italiarimborso.it, è possibile ottenere immediatamente la valutazione del disagio aereo e successivamente inviare digitalmente la documentazione necessaria per presentare la richiesta di risarcimento. Dopo l'avvio della pratica, è possibile seguire il suo progresso attraverso un codice di tracciamento, simile al monitoraggio di una spedizione. Basta visitare la homepage del sito, navigare nella sezione dedicata e inserire il numero di pratica fornito all'inizio della richiesta.