Polizza RC auto: l'importanza della personalizzazione

La polizza RCA (ovvero Responsabilità Civile Autovetture) è il contratto assicurativo più diffuso in assoluto. Questa diffusione si spiega sia con il fatto che i veicoli circolanti in Italia sono numerosissimi, sia perché essa è obbligatoria per legge.

Come molti sapranno, infatti, un’autovettura sprovvista di assicurazione non può né circolare e nemmeno essere parcheggiata sulle strade pubbliche o sulle aree private aperte al pubblico.

Questo tipo di contratto prevede il pagamento di un premio annuo a fronte del rimborso dovuto per danni a terzi causati, ovviamente in modo involontario, con il veicolo indicato nella polizza assicurativa.

Il termine “terzi” indica le cose, gli animali e le persone coinvolte nel sinistro; sono compresi nei terzi anche tutti i passeggeri dei veicoli, eccezion fatta per il conducente. Il contratto standard non contempla altre coperture.

La polizza RC auto obbligatoria può però essere personalizzata, ovvero ampliata con garanzie accessorie che servono a tutelare l’assicurato da tutta una serie di eventi che la polizza RC auto base non prevede.

Ovviamente, la personalizzazione di un’assicurazione auto comporta un esborso aggiuntivo di denaro, ma si deve considerare che vi sono alcuni eventi che possono comportare spese particolarmente rilevanti (si pensi, solo per fare un esempio, a quale potrebbe essere la perdita economica in caso di incendio).

Come si personalizza una polizza RC auto?

Quando si possiede un autoveicolo, possono verificarsi non soltanto danni relativi a un sinistro stradale, ma anche eventi o situazioni non contemplati da una polizza RC auto “base”; ecco che personalizzare una polizza aggiungendo coperture opzionali può evitarci esborsi di denaro che a seconda dei casi potrebbero richiedere somme ingenti.

Fra quelle più comuni si ricordano per esempio la garanzia “furto e incendio”, che offre una tutela per i danni materiali e diretti che si subiscono nel caso di questi eventi; la garanzia “cristalli”, che tutela dai danni subiti da finestrini, parabrezza e lunotto posteriore (è un’opzione utile per coloro che viaggiano molto durante l’anno e per chi non custodisce la macchina in garage); la garanzia “atti vandalici”, che offre tutela per i danni relativi ad atti di vandalismo sul veicolo fermo (come potrebbe succedere durante una manifestazione pubblica che degenera); la garanzia “infortunio del conducente” che protegge chiunque sia alla guida (cosa non prevista da una RC auto standard); la copertura “4 zampe a bordo”, che prevede il rimborso per la cura delle lesioni subite da cani o gatti in caso di incidenti con colpa se presenti nel veicolo assicurato; la garanzia “rinuncia alla rivalsa”, che evita che la compagnia assicuratrice si rivalga sull’assicurato per il risarcimento dei danni in casi particolari in cui egli sia responsabile del sinistro (per esempio se guidava in stato di ebbrezza); la garanzia “kasko”, una delle più costose, ma grazie alla quale la compagnia risarcirà i danni subiti dal veicolo dell’assicurato anche a seguito di un urto di cui egli sia responsabile; la garanzia “assistenza stradale” che permette di usufruire in qualsiasi momento del soccorso stradale sia in caso di sinistro, sia in caso di guasto dell’automezzo; la garanzia “assistenza legale”, che garantisce assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia in sede civile che in sede penale ecc.

Esistono poi diverse altre coperture opzionali e ognuno potrà decidere di inserire quelle che ritiene più idonee alle sue specifiche necessità.