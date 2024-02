Scotty the AI raggiunge i 500 mila dollari in prevendita: come comprare questa nuova meme coin

Scotty the AI sta già facendo parlare di sé nel mondo delle criptovalute, avendo raccolto in pochi giorni 500.000 dollari durante la sua fase di prevendita. Questa innovativa meme coin integra l'intelligenza artificiale per offrire agli investitori una prospettiva unica nel settore.

In questo articolo vedremo come acquistare questa criptovaluta emergente, fornendo una guida passo-passo. Dalla scelta del portafoglio crypto alla connessione con la prevendita e all'acquisto effettivo dei token $SCOTTY. Ma prima di iniziare, vediamo effettivamente cosa offre questo progetto.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU SCOTTY THE AI

Che cos’è Scotty the AI

Scotty the AI è una criptovaluta innovativa che si distingue dalle solite meme coin grazie al fatto che si integra perfettamente con l'intelligenza artificiale (IA). Nata come meme coin, Scotty ha rapidamente attirato l'attenzione degli investitori grazie alla sua missione di “rivoluzionare il settore delle criptovalute attraverso prodotti alimentati da IA”.

Questa criptovaluta mira a ridefinire il concetto di sicurezza e rilevamento delle frodi nel settore Web3, offrendo agli investitori un'esperienza unica e preziosa. Il suo nome è ispirato al Terrier scozzese, noto per la sua lealtà e intelligenza, che riflette l'approccio fidato e all'avanguardia del progetto.

Scotty si impegna a essere una figura rispettata nella comunità crypto, con l'obiettivo di portare soluzioni avanzate alimentate da IA per migliorare la sicurezza, il rilevamento delle frodi e la mitigazione dei rischi nello spazio blockchain.

Attraverso una combinazione di tecnologia all'avanguardia e un approccio comunitario, Scotty the AI si propone di creare un impatto duraturo nel mondo delle criptovalute, offrendo agli investitori una nuova prospettiva e opportunità nel mercato in continua evoluzione delle meme coin e delle tecnologie AI.

La roadmap variegata di Scotty the AI

Grazie alla sua vision ambiziosa e ad un impegno verso l'innovazione, la roadmap di Scotty the AI è un viaggio verso il futuro del settore delle criptovalute.

Scotty Swap Tool

Il fulcro della strategia di sviluppo è rappresentato da Scotty Swap Tool, un'innovativa piattaforma di scambio alimentata dall'intelligenza artificiale. Questo strumento offre agli utenti la possibilità di scambiare criptovalute in modo sicuro ed efficiente, grazie all'analisi predittiva fornita dall'IA. Attraverso Scotty Swap, gli investitori possono ottimizzare le loro strategie di trading e ottenere il massimo valore dalle loro operazioni finanziarie.

Scotty Chat

Oltre a Scotty Swap, un altro pilastro della roadmap di Scotty the AI è rappresentato da Scotty Chat, un chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale progettato per fornire ai suoi utenti approfondimenti di mercato, analisi delle tendenze e suggerimenti di investimento. Grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, Scotty Chat offre agli investitori un vantaggio competitivo nel mondo sempre mutevole delle criptovalute.

Entrambi gli strumenti, Scotty Swap e Scotty Chat, incarnano l'impegno di Scotty the AI nell'integrare l'IA nel settore delle criptovalute, offrendo agli investitori soluzioni innovative e all'avanguardia per ottimizzare le loro operazioni finanziarie e massimizzare i loro rendimenti. Con una roadmap così variegata e orientata al futuro, Scotty the AI si presenta come un leader nel settore delle criptovalute, pronto a guidare il cammino verso una nuova era di investimenti intelligenti e sostenibili.

Come comprare Scotty the AI

Per acquistare Scotty the AI e partecipare alla sua rivoluzionaria pre-vendita, è necessario seguire alcuni semplici passaggi.

Step 1

Seleziona e scarica un portafoglio crypto compatibile con i token ERC-20, come MetaMask, Best Wallet o Wallet Connect. Questi portafogli offrono una piattaforma sicura e user-friendly per gestire i tuoi token $SCOTTY durante la prevendita e in futuro.

Step 2

Finanzia il tuo portafoglio crypto con Ethereum (ETH) o Tether (USDT), le due criptovalute accettate per l'acquisto di $SCOTTY durante la prevendita. Puoi acquistare ETH o USDT da uno scambio criptovalute affidabile e trasferirli sul tuo portafoglio.

Step 3

Collega il tuo portafoglio crypto alla prevendita di Scotty the AI visitando il sito ufficiale della prevendita. Una volta sul sito, cerca l'opzione "Collega Portafoglio" o un'opzione simile e cliccaci sopra. Infine, segui le istruzioni.

Step 4

Una volta che il tuo portafoglio criptovalute è stato collegato con successo alla pre-vendita di Scotty the AI, è ora di acquistare i token $SCOTTY desiderati. Accedi alla piattaforma della pre-vendita e individua l'area dedicata all'acquisto dei token. Compila i dettagli dell'ordine, selezionando l'importo di $SCOTTY che desideri acquistare e confermando l'operazione.

Dopo aver completato l'acquisto dei token $SCOTTY, puoi mettere in stake i tuoi token direttamente nello smart contract del progetto, per accumulare un APY del 204%. Per restare aggiornato sulle ultime novità, puoi anche collegarti ai canali X e Telegram del progetto.

