Fossano, due incontri della Caritas sulla "Giustizia Riparativa"

L'incontro si svolgerà presso il salone multimediale in via Vescovado, 8 (Foto: Google street view)

Proseguono gli incontri sulla giustizia riparativa promossi dalla Caritas fossanese. Dopo la emozionante serata con alcuni testimoni degli anni di piombo, ora l’attenzione si concentra sulle esperienze e le pratiche messe in atto in alcune città.

Sul tema sono in programma due serate a Fossano: venerdì 1° marzo, Alessandro Ongaro, pedagogista e referente della Giustizia Riparativa per la Caritas di Verona, racconterà alcune esperienze realizzate nella città scaligera.

Giovedì 14 marzo, sarà la volta di Bruna Dighera, psicologa e psicoterapeuta, referente del “Tavolo dell’Innominato” (tavolo lecchese sulla “giustizia restorativa”) che presenterà quanto realizzato nella città di Lecco. Gli incontri si svolgeranno alle ore 20:45 nel salone multimediale di via Vescovado 8, a Fossano.

Costruire “città riparative” è uno degli ambiziosi obiettivi della Giustizia ripartiva. In una società conflittuale e divisa come quella in cui siamo immersi, disegnare un insieme di pratiche che mirano al benessere di tutti, che guardano al futuro con occhi nuovi, è ormai un’esigenza.

Le città riparative mirano a diffondere i valori e i principi della giustizia riparativa nei diversi contesti in cui possono verificarsi conflitti, come le famiglie, le scuole, i quartieri, le organizzazioni sportive, i luoghi di lavoro, le comunità interculturali, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni, incoraggiare la cittadinanza attiva e guardare al conflitto come a un'opportunità di cambiamento, piuttosto che a una minaccia. Ma che cos’è una città ripara8va? Come si costruisce?

Non c’è risposta univoca, ciascuna città deve trovare la propria dimensione e lo deve fare insieme ai suoi abitanti. Sicuramente, guardare alle esperienze di chi da tempo sta lavorando per costruirle può essere un buon inizio