Il medioevo a Monteu Roero con la manifestazione "Il Roero di Federico Barbarossa"

Si svolgerà domenica 3 marzo a Monteu Roero la manifestazione 'Il Roero di Federico Barbarossa - Nel cuore del Roero fra arte, cultura e tradizioni'.

A partire dalle 14 sarà possibile visitare l’accampamento medievale e partecipare ai laboratori di falconeria nei pressi del castello.

Alle 15 comincerà un mini corso di falconeria per aspiranti falconieri, mentre alle 17 si terrà una dimostrazione di volo.

Sarà anche l’occasione per fare delle passeggiate in una delle più belle zone delle Rocche, in un periodo in cui la vegetazione ha poco fogliame e si possono ammirare pareti e anfratti spettacolari.

L’evento di domenica 3 marzo è organizzato dall’Associazione culturale e turistica Bel Monteu, che ha in programma per domenica 24 marzo un secondo evento medievale con arcieri e spadaccini.

Per info telefonare ai numeri 333 76 78 652 – 347 05 87 825