La scuola al centro dell'attenzione per Paolo Giraudo e i candidati di "Tra la gente, per la gente" a Roccavione

I candidati Sindaco e Consiglieri della lista "Tra la gente, per la gente", che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Roccavione sotto la guida di Paolo Giraudo, stanno muovendo i primi passi su un tema cruciale per la popolazione del paese, la scuola.



Il progetto scuola per i candidati di "Tra la gente, per la gente" è il punto di partenza per il futuro dei giovani e della comunità: oggi più che mai è importante che la popolazione si dimostri unita e pronta a fare la propria parte sul tema dell'educazione scolastica, chiedendo con garbo ma con fermezza tutto ciò che può essere utile per migliorarne la qualità e la fruibilità.



In quest'ottica si collocano gli accordi che si stanno già esplorando e valutando per poter offrire già dall'inizio del prossimo anno scolastico alcuni servizi di cui le famiglie oggi hanno assoluto bisogno, quali sono la mensa scolastica e il dopo scuola. "Oggi sono molti i genitori che lavorano", ha dichiarato il candidato Sindaco Paolo Giraudo, che assicura "Possiamo dire che dopo più incontri è stata verificata la fattibilità praticamente immediata di questi due servizi, che saranno un primo importante e necessario passo verso un nuovo inizio per tutta la comunità di Roccavione".