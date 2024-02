Neive, il sindaco Annalisa Ghella si ricandida: "Vorrei un paese ancora più dinamico"

C'è la voglia di continuare e di portare a termine i progetti finanziati dal Pnrr, il desiderio di proseguire un percorso di emozioni e apprendimento. Il sindaco di Neive Annalisa Ghella ha deciso di ricandidarsi: "In questi 5 anni abbiamo imparato ad ascoltare la gente, mettendoci completamente a disposizione della comunità. I due anni dell'emergenza Covid ci hanno, invece, permesso di lavorare in squadra".

E si partirà proprio dalla lista. "Abbiamo la stessa visione e quindi una parte della squadra sarà la stessa, ma ci saranno anche forze nuove che sapranno darci slancio ed energia. L'obiettivo è quello di vedere una Neive sempre più dinamica, inseriva in un processo di sviluppo territoriale ed economico".

Tanti i lavori in corso di realizzazione, tra cui la nuova palestra per la scuola di Arte Bianca e per la comunità, oltre all'importante progetto di messa in sicurezza di via Boglietto e la riqualificazione della caserma.

Si cercano, invece, finanziamenti per la valorizzazione dell'area di Mezzocolle, tramite la realizzazione di un'arena polivalente. Un secondo progetto prevede la riqualificazione della scalinata degli alpini. L’intervento si focalizza sul rifacimento di un percorso che storicamente collega la parte a valle del paese. Attraverso un bando del Ministero dello Sport, si punta a recuperare il centro sportivo di Neive basso con un'area attrezzata per l'allenamento sportivo.