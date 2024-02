Ufficializzati i candidati della lista civica "Insieme per Boves" a sostegno di Matteo Ravera

La lista civica “Insieme per Boves” ufficializza i nomi dei candidati che affiancheranno Matteo Ravera - architetto di 46 anni, da dieci anni vicesindaco di Paoletti - nella corsa alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Un gruppo eterogeneo e competente, equamente suddiviso tra uomini e donne, con esperienze diverse ma con un comune denominatore: l'amore per Boves e la voglia di renderla una città sempre più sostenibile e proiettata verso il futuro.

La lista si pone in continuità con l'attuale amministrazione, raccogliendone le esperienze positive, ma aprendosi al contempo a nuove persone e idee.

Concretezza, competenza e profondo legame con il territorio sono i capisaldi di "Insieme per Boves", una squadra pronta a lavorare con entusiasmo per il bene comune.

Tra i candidati figurano gli attuali assessori Fabio Climaci (46 anni, impresario edile, già consigliere dell’Unione Montana), Raffaella Giordano (49 anni, imprenditore turistico, vice presidente GAL Valli Gesso, Vermenagna e Pesio) e Nadia Tecco (53 anni, commerciante e insegnante), nonché i consiglieri Gianluca Cavallo (56 anni, operatore sanitario, consigliere dell’Unione Montana e della Pro Loco di Castellar) e Irma Goletto (59 anni, operaia, collaboratrice nell’azienda agricola di famiglia e volontaria Cia-Agricoltori Italiani, ex presidente del Mercato del fagiolo).

A loro si uniscono nomi nuovi come Massimo Borio (51 anni, bancario, già presidente della Consulta famiglie, consigliere Avis Comunale Boves e Avis provinciale), Rita Ambrosoli (48 anni, insegnante e componente del consiglio di amministrazione della Scuola Materna Mons. Calandri), Emanuela Dutto (37 anni, accompagnatrice turistica, componente del direttivo Circolo ACLI Mellana), Pierdomenico Dotta (68 anni, imprenditore tipografico in pensione), Bruno Gastinelli detto Mumo (60 anni, pensionato, ex responsabile carrozzeria Officine Cavallo, già vicepresidente della Proloco di Boves), Luca Giordanengo (30 anni, fotografo e grafico, fondatore Casa Sportify - ex pista skating), Giorgia Lazzari (25 anni, praticante avvocato e insegnante).

“Il nostro gruppo è formato da persone che si conoscono da tempo e che sono accomunate da un profondo senso di responsabilità verso la comunità e il suo futuro”, afferma Matteo Ravera. “Nella formazione della lista, abbiamo puntato a diversificare i candidati in base a esperienze di vita, professioni, età e rappresentatività territoriale. Ma soprattutto abbiamo ricercato quella eterogeneità positiva che alimenta la creatività e l’innovazione, arricchisce i punti di vista nei processi decisionali e genera un ambiente più inclusivo e proficuo”.