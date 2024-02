Snowboard: Vergani e Poluzzi sul podio nello Slopestyle di Coppa Europa a Prato Nevoso

Secondo posto per la genovese classe 2004 Alessia Vergani del Racing Team Vialattea e terzo per la coetanea trentina Marilù Poluzzi dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team nella prova della Coppa Europa di Slopestyle disputata giovedì 22 febbraio a Prato Nevoso e vinta dalla sedicenne austriaca Hanna Karrer della Wintersportverein Pichl-Reiteralm con 89 punti.

Alessia Vergani ha chiuso la gara con 75,25 punti, mentre a Marilù Poluzzi ne sono stati assegnati 75. Quinto posto per l’astigiana Matilde Pizzutto del Racing Team Vialattea con 66,50 punti, mentre la piobesina Emma Gennero del Garage Camp si è classificata nona. La torinese classe 2008 Stella Accati del Garage Camp, che era all’esordio nel circuito continentale, ha chiuso in sedicesima posizione, mentre Arianna Vergani, gemella di Alessia e anche lei tesserata per il Racing Team Vialattea, ha chiuso al diciottesimo posto.

Nella prova maschile primo il francese Romain Allemand del Club des Sports de La Plagne con 96 punti, davanti al norvegese Birk Ruud con 85,50 e al tedesco Leon Gütl con 83,25. Al sedicesimo posto il valdostano Leo Framarin dello Sci Club Crammont Mont Blanc, al trentesimo il bardonecchiese Ian Matteoli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, reduce da una vittoria ottenuta l’8 febbraio scorso a Mammoth Mountain in una gara di Slopestyle del circuito Nor-Am Premium. Il valsusino Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea si è classificato trentacinquesimo nella sua seconda gara in Coppa Europa, il sestrierino Tommaso Cesare Lupi del Racing Team Vialattea al cinquantaseiesimo e il genovese Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso, anche lui alla seconda apparizione nel circuito continentale, al sessantesimo.