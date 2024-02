Questa sera (ore 21) un nuovo appuntamento con “Time Out”. Ospiti Alice Farina, Jessica Joly e Francesca Bosio

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con il format “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A del Gruppo editoriale “More News”. Titolo della 17^ puntata stagionale: “Dopo la Coppa occhio al Campionato”. Messa in archivio la Coppa Italia, infatti, le squadre di A1 e A2 tornano in campo nel week-end con gli impegni di regular season (A1) e Pool (A2).

Come ospite in studio ci sarà la centrale della Lpm Bam Mondovì Alice Farina. Due, invece, i collegamenti in programma: il primo con la schiacciatrice dell’Akademia S. Anna Citta di Messina Jessica Joly, che in compagnia del responsabile della comunicazione del Club siculo Domenico Abbriano ci descriveranno l’aria che si respira in casa Messina, a due giorni dell’impegno contro il Mondovì. Il secondo collegamento vedrà come ospite la palleggiatrice della Igor Gorgonzola Novara Francesca Bosio, che questo mercoledì è stata impegnata con la sua squadra nella gara di andata della finale di Challenge Cup contro il Nantes.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste con protagonisti Stefano Micoli (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo), Eleonora Furlan (Futura Giovani Busto Arsizio), Federica Carletti (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Sofia D’Odorico (Pinerolo) e Agata Tellone (Lpm Bam Mondovì). Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.