Volley, A2M. C'è il big match Cuneo-Siena, il DG Bima chiama a raccolta i tifosi: "Spettacolo garantito" (VIDEO)

Mancano ormai 48 ore al fischio d'inizio del big match della nona giornata del campionato di serie A2 maschile.

Al Palasport di San Rocco Castagnaretta la Puliservice Acqua S.Bernardo di Matteo Battocchio affronterà i toscani dell'Emma Villas Siena, squadra che l'anno scorso militava in SuperLega e che occupa la seconda piazza della classifica provvisoria.

Siena ha 45 punti, due in più dei piemontesi: in caso di affermazione piena in trasferta la formazione allenata da Gianluca Graziosi metterebbe una seria ipoteca sulla piazza d'onore in regular season.

Un bel vantaggio, in vista degli imminenti playoff: se la vincitrice della prima parte di campionato (in questo momento Grottazzolina che pare essere avviata verso il successo) salta il primo turno, la seconda classificata si porta dietro l'importante vantaggio di giocare l'eventuale "bella" delle semifinali in casa. Non cosa da poco.

Soprattutto per Cuneo, che notoriamente sa esprimere la sua miglior pallavolo proprio di fronte al pubblico amico.

Si prevede un grande afflusso di tifosi domenica pomeriggio, anche se si gioca nell'insolito orario delle ore 16.

Il pubblico di Cuneo sa essere il settimo uomo in campo: lo ha dimostrato nell'ultimo turno contro Porto Viro, vinto dalla Puliservice Avqua S.Bernardo per 3-0.

Il Direttore Generale di Cuneo Volley, Davide Bima, lancia un appello e chiama a raccolta tutti i tifosi:

Prevendita su Live Ticket fino alle ore 14 di domenica 25 febbraio, botteghini e cancelli aperti a partire dalle ore 14.