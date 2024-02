Volley femminile A1: Cuneo di scena a Scandicci nell'anticipo del sabato

Dopo una settimana di pausa dovuta alla disputa del turno di Coppa Italia, le gatte vanno in trasferta a Scandicci. L’incontro Savino Del Bene Scandicci-Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, in programma sabato 24 febbraio con fischio d’inizio fissato per le ore 18,00, è valido per il ventunesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà.

Le biancorosse sono reduci da una sconfitta per 3-1 contro Trentino. Un incontro che lascia non pochi rammarichi perché, con un pizzico di fortuna in più, si sarebbe potuto anche portare a casa un successo prezioso in chiave salvezza. Nonostante la battuta d’arresto di due settimane fa, la quota salvezza rimane distante soltanto due punti. Ed è una corsa a due tra Cuneo penultima (con 12 punti) e Bergamo terzultima (con 15 punti). Più su c’è Busto Arsizio a quota 18, virtualmente fuori dalla zona calda della classifica, salvo scivoloni. Bisognerà incasellare più risultati utili possibili nelle ultime 6 gare di regular season rimaste da disputare. In settimana c’è stata anche la separazione consensuale tra coach Massimo Bellano e la società Cuneo Granda Volley.

Il posto del tecnico molisano è stato rilevato dall’esperto coach Stefano Micoli, che alla presentazione agli organi di stampa ha subito dichiarato: "Chiederò alle atlete grande senso di responsabilità. Non esiste la bacchetta magica. Di certo deve cambiare la forma mentis delle ragazze che debbono accettare le sfide che verranno. Andiamo avanti partita per partita, consci del fatto che potremo e dovremo centrare dei risultati a sorpresa. Sono convinto che tutti uniti possiamo far bene".

E chissà che un risultato a sorpresa non si materializzi già a partire da sabato pomeriggio. Con il cambio di guida tecnica, subentrano nuove motivazioni e ci sono diversi ‘ingredienti’ giusti per dare uno scossone alla classifica ed al campionato delle biancorosse. Tornando al campo: la sfida di andata, che si è tenuta al Palazzetto dello Sport di Cuneo, ha visto Scandicci imporsi per 3-1 sulle piemontesi. Le toscane sono attualmente quarte in classifica con 46 punti totalizzati in 20 incontri disputati e puntano a vele spiegate verso i playoff scudetto. Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse.

GLI EX DI GIORNATA

Il nuovo allenatore di Cuneo, Stefano Micoli, è anche ex coach di recente data di Scandicci. Nelle stagioni 2019-20 e 2020-21 si è seduto per due campionati di fila sulla panchina toscana. Anche la centrale Beatrice Molinaro è reduce da un’esperienza a Scandicci, nel 2019-20, proprio insieme a coach Micoli. In casa Scandicci invece si annovera il nome di Bintu Diop, che l’anno scorso difendeva i colori di Cuneo. In estate, la giovane atleta nata a Castelfranco di Sotto, ha firmato per il club biancoblu con sede alle porte di Firenze.

LE AVVERSARIE

La Pallavolo Scandicci Savino Del Bene nasce nel 2012 dal riassetto societario di due squadre della stessa cittadina toscana: la Savino Del Bene Volley e l'Unione Pallavolo Scandicci. La neonata società nel 2012-13 parte così dal torneo di Serie B1. L’anno seguente arriva seconda in campionato, ma perde la finale playoff promozione, alla fine otterrà comunque il passaggio in A2 in seguito a ripescaggio. Nel 2013-14 perde di un soffio la semifinale playoff per la promozione in massima serie. Tuttavia, la dirigenza deciderà di acquistare il titolo sportivo dall’IHF Volley di Frosinone e l’anno successivo sarà comunque A1. Nel 2014-15 le ragazze toscane centrano i playoff scudetto, ma escono ai quarti di finale. Dopo anni di Serie A1 mantenuti su buoni livelli e qualificazioni a coppe europee: nel 2021-22 Scandicci vince la Challenge Cup. Mentre nel 2022-23 si aggiudica la Coppa CEV. Unici due titoli che al momento annovera in bacheca la società toscana nei suoi quattordici anni di storia.

ARBITRO 1: Luca Cecconato

ARBITRO 2: Rossella Piana

VIDEOCHECK: Francesco Elia Guacci

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20