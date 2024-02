Volley maschile A3: Savigliano, la settimana clou parte da Belluno

Inizia da Belluno una delle settimane più importanti della storia del Volley Savigliano.

Domenica 25 febbraio, infatti, la Spes Arena ospiterà alle ore 19 la sfida tra i padroni di casa del Belluno Volley e il Monge-Gerbaudo Savigliano, 22° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Sarà il primo atto di sette giorni “di fuoco” per i biancoblu, impegnati poi, mercoledì 28, nell’infrasettimanale in casa di Garlasco, preludio alla tanto attesa partecipazione alla final four della Coppa Italia Credem Banca, in programma sabato 2 e domenica 3 marzo a Fano, nelle Marche.

L’avversario

La tesa dei piemontesi, però, è al momento totalmente “settata” sulla delicata sfida in terra veneta. Nel momento più difficile della loro stagione, anche per via delle tante defezioni dell’ultimo periodo, capitan Dutto e soci se la vedranno infatti con la terza forza del raggruppamento, di gran lunga tra le squadre più in forma del momento. Reduce dal successo al tie-break in casa di Brugherio nell’ultimo turno, il gruppo allenato da coach Gian Luca Colussi è attualmente terzo in classifica con 36 punti e, soprattutto, è in serie positiva da quattro partite. Tra i tanti punti di forza dei rinoceronti, sicuramente la loro imprevedibilità offensiva e la solidità in fase difensiva, attorno alle quali hanno costruito le loro 13 vittorie ottenute fin qui.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano

Coesione, quadratura del cerchio e voglia di sopperire alle difficoltà con la forza mentale. Sono questi gli ingredienti con cui Savigliano partirà alla volta di Belluno. Coach Lorenzo Simeon riconosce la qualità dei veneti: “Belluno è una squadra che ha nel servizio uno dei suoi punti di forza. In più, hanno nel roster uno degli opposti migliori della categoria, se non il migliore. Giocare nel loro palazzetto, con dimensioni particolari, è difficile, e lo hanno dimostrato con un percorso pressoché perfetto tra le mura amiche, che loro conoscono bene. Come si sapeva da inizio anno, sono tra le compagini più attrezzate della categoria e la loro attuale terza posizione, frutto di un filotto recente di vittorie, lo conferma. Dovremo essere bravi a dare tutto, sopperendo ancora una volta alle difficoltà con la coesione e la voglia di dare il massimo”.

I precedenti.

3-2. Il bilancio storico tra le due squadre parla il dialetto veneto, grazie soprattutto al successo ottenuto da Belluno nell’ultimo incrocio: lo scorso 2 dicembre, infatti, i ragazzi di Colussi s’imposero 2-3, ribaltando l’iniziale 2-0 dei padroni di casa. L’evidente testimonianza dell’equilibrio di forze tra le due compagini.

Dove vederla.

Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Volley Team Belluno e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 19 di domenica 25 febbraio alla Spes Arena.