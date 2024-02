Basta un click per conoscere più da vicino il lavoro svolto dall’Unione del Cebano

Informare per essere informati. È questo l’obiettivo della neo nata newsletter dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida che ogni mese viene mandata ad una numerosa lista di indirizzi per comunicare non solo i progetti realizzati e quelli in corso ma soprattutto per dare un’informazione puntuale e corretta a tutti quei soggetti che potrebbe usufruire di contributi, partecipare a bandi o rientrare in una attività di tutela, promozione e valorizzazione. “Riteniamo la newsletter uno strumento indispensabile - precisa il presidente dell’Unione Cebana, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -. Far conoscere le nostre attività è fondamentale, anche per attivare un circolo positivo di idee, proposte, collaborazioni. Inoltre attraverso la newsletter si può venire a conoscenza di molte opportunità messe a disposizione per il territorio e dei suoi cittadini. Penso per esempio a dei bandi per i quali l’ente montano si adopera fin dall’inizio per aiutare ed indirizzare i soggetti interessati, per svolgere le pratiche e inoltrare le richieste. Un aiuto importante, che può fare la differenza sulla possibilità o meno di usufruire di alcune misure”.

La newsletter viene inoltrata una volta al mese a tutti gli Amministratori, alle Associazioni no profit, a tutto il mondo dell’associazionismo di vario tipo che operano nelle aree di competenza dell’ente montano e poi imprese, che partecipano abitualmente alle iniziative dell’Unione del Cebano, Forze dell’ordine, enti pubblici del territorio e delle zone limitrofi, scuole, stakeholder che ruotano intorno alle iniziative dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida.