Gli ulivi conquistano anche l'artista albese Valerio Berruti: "Mi sembrava una missione impossibile"

Ulivi e Piemonte: un amore che sta crescendo e che comincia a dare i frutti, come conferma Marco Giachino, presidente del Consorzio per la tutela dell’olio extra vergine di oliva Piemonte: "Circa 350 ettari di terreno sono dedicati alla coltivazione dell'olivo, con un crescente interesse da parte degli hobbisti, seppur in percentuale ridotta. Si stima che vi siano circa 200.000-250.000 piante, distribuite in modo disomogeneo a causa delle esigenze ambientali specifiche della pianta. Nel 2023, la produzione è aumentata del 30%". Una passione che ha raggiunto la Langa, dove sempre più imprenditori e appassionati si stanno dedicando all'olio d'oliva, tanto che presto potrebbe essere costruito un frantoio.

Tra quanti hanno ceduto al fascino dell'olio c'è anche l'artista albese Valerio Berruti, che racconta: "Quando ci siamo trasferiti a vivere sulla collina di Santa Rosalia ho piantato trenta piante di ulivo vicino al mio piccolo vigneto. Ho sempre pensato fosse bellissimo poter produrre vino e olio da consumare in famiglia e con gli amici. Mentre con il vino avevo già un po’ di esperienza, seppur amatoriale, l’olio mi sembrava una missione impossibile. E invece grazie all’aiuto di mio suocero e alle indicazioni del mio vicino di casa Massimiliano Rinaldi ho provato a cogliere le olive e siamo usciti dal frantoio con 10 piccole bottiglie. Un minuscolo bottino personale che è stata una bella conquista per tutta la famiglia".