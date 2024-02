Il museo Eusebio di Alba organizza una visita guidata il 3 marzo

Il Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” di Alba apre nuovamente al pubblico i suoi depositi sotterranei: domenica 3 marzo alle 16. La visita guidata parte dai magazzini in cui sono conservati i reperti archeologici provenienti dagli scavi albesi che, per ragioni di conservazione e spazio, non possono essere esposti nelle sale museali.

Prosegue poi alla Città Invisibile, sito archeologico musealizzato posto sotto piazza Risorgimento, che conserva consistenti resti delle case-torri di epoca medievale ed alcune tracce del foro di Alba Pompeia. Prima e dopo è possibile visitare il Museo in autonomia.

Partecipazione al costo del biglietto del Museo: intero € 3; ridotto € 1; gratuito per possessori Abbonamento Musei e bambini fino a 10 anni.

Per info e prenotazioni: Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” via V. Emanuele II, 19 Alba museo@comune.alba.cn.it