In scena a Paesana lo spettacolo dialettale “Pio Albergo Pelacorda” della Compagnia “Na Pugnà D'Amis"

Andrà in scena stasera, sabato 24 febbraio, alle 21, nella sala polivalente di Paesana, in via Roma 59, lo spettacolo dialettale “Pio Albergo Pelacorda” della Compagnia teatrale “Na Pugnà D’Amis” di Scalenghe diretta da Flavio Declame.

La commedia brillante in piemontese racconta le vicende, per certi versi anche surreali, di una piccola casa di riposo diretta da Gemma Pelacorda, donna energica dal grande cuore e spirito di aiuto.

Purtroppo, i pochi ospiti delle casa di riposo spesso non possono permettersi la retta a causa di pensioni esigue, mettendo così in pericolo la funzionalità della struttura che rischia di chiudere.

Consapevole della situazione precaria Gepe, il giardiniere poliedrico anche un po’ ospite della casa di riposo, propone un'idea che ritiene geniale.

Lo spettacolo è organizzato dall’Università Popolare Valle Po di Paesana.

L’ingresso è ad offerta libera.