Le Vie dell’Amore”: al Mallé di Dronero una visita guidata emozionante

Domani, domenica 25 febbraio, alle ore 16 il Museo Mallé di Dronero proporrà una visita guidata a cura di Beatrice Condorelli dal titolo “Le Vie dell'Amore. Viaggio attraverso le opere della collezione Mallé alla scoperta di sé e del sentimento dell'amore”.

Attraverso le suggestioni dell’arte ogni visitatore sarà accompagnato nell’importante tema dell’amore e delle sue vie (innumerevoli sfaccettature). In ognuna delle sei sale della collezione Luigi Mallé verranno prese in particolare considerazione alcune opere, ma non solo, con ampio spazio a pensieri, emozioni e riflessioni.

“Apprezzata giornalista e poetessa, Beatrice Condorelli è per il Museo Mallé una figura molto importante - racconta la direttrice Ivana Multero - I suoi studi in ambito psicologico, gli approfondimenti sull’arte e la capacità comunicativa sono gli ingredienti caratteristici di una visita guidata profonda e coinvolgente.”

Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Abbecedario di un Pinocchio” del visual designer Leandro Agostini con Leandro: le 21 tavole con i disegni originali da cui si sviluppa l’Abbecedario completo nel quale le figure, a tratto lineare, sono abbinate alle lettere e ai passi provenienti dalla prima edizione de “Le avventure di Pinocchio”, pubblicata da Carlo Collodi nel 1883.

L’ingresso al museo è gratuito. Per maggiori informazioni: www.museomalle.org – museo.malle@comune.dronero.cn.it

Contatti telefonici: 0171.291014 | 0171.908704 | 347 8878051.