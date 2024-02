Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellato il primo superG in Val di Fassa

L’intensa nevicata della giornata di venerdì ha costretto gli organizzatori del supergigante femminile di Coppa del mondo previsto oggi, sabato 24 febbraio, sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino a cancellare la gara in programma.

Gli addetti alla pista stanno lavorando alacremente per ripulire l’intero tracciato e assicurare le condizioni di sicurezza necessarie affinchè si possa assicurare il secondo supergigante, previsto domenica 25 febbraio.

La gara non verrà recuperata, a questo punto rimangono da disputare complessivamente nove prove: il supergigante domenicale in Val di Fassa, discesa e supergigante a Kvitfjell (Nor) sabato 2 e domenica 3 marzo, gigante e slalom ad Are (Sve) sabato 9 e domenica 10 marzo, gigante e slalom delle finali di Saalbach (Aut) sabato 16 e domenica 17 marzo, supergigante e discesa delle finali di Saalbach (Aut) venerdì 22 e sabato 23 marzo.