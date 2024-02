Scialpinismo: Prato Nevoso, cala il sipario sul “Vertical Mondolè x 3”

Lo Sci Club Tre Rifugi con il tutto il suo staff le cose le fa per bene offrendo agli skialper tre serate di Ski Alp in notturna a Prato Nevoso, già corse nei giorni 8/15/22 febbraio, ed una in programma nel mese di marzo chiamata Mondolè Skimarathon, tutte facenti parte del circuito Mondolè Cup.

Nonostante la penuria di neve che sta interessando le Alpi, grazie alla stazione sciistiche di Prato Nevoso del comprensorio del Mondolè Ski ed alla collaborazione di numerosi volontari, si sono vissute tre serate di grande sport uniche sulle piste illuminate della Conca di Prato Nevoso.

Tre serate che hanno offerto il miglior viatico per una notturna che fornisce tutti gl’ingredienti per uno scialpinismo non snaturato dal fatto che si gareggia in una stazione sciistica.

Nella serata del 22 febbraio si è concluso il trittico “Vertical Mondolè x 3” con la vittoria di Elia Bongiovanni dello Sci Club Tre Rifugi con un tempo di 25’09 che ha sfiorato il record di 24.16 tenuto dell’atleta, dell’allora nazionale anno 2006, Guido Giacomelli. Seguito a soli 16” da Tommaso Casanova ed a 33”da Nicola Gavotto.

Appassionata fino all’ultimo la gara femminile che si è poi conclusa a favore dell’altoatesina Melanie Ploner, sci club Dolomiti Advant, con un tempo di 29’37” seguita a 1’13” da Alice Minetti e a 1.22” da Francesca Zucco.

Lo Sci Club Tre Rifugi nei suoi programmi ha il coinvolgimento dei giovani in questo splendido sport di montagna ed ha promosso, con successo, a ragazzini dai 7 ai 13 anni la partecipazione a queste tre serate. Si sono presentati, seguiti dai tecnici dello Sci Club, in oltre 10 sulla linea di partenza per effettuare un giro delle piste illuminata in forma non competitiva.

Grande è stata la soddisfazione nel vedere l’espressione entusiastica di questi ragazzini ad affrontare uno sport severo come è lo ski alp. Nei programmi dello sci club Tre Rifugi c’è il proseguimento dell’attività dei giovani che vogliono cimentarsi in questa disciplina.

La gara ha segnato la conclusione del circuito “Verical Mondole x 3” con la stesura della classifica finale che ha visto al primo posto Elia Bongiovanni dello Sci Club Tre Rifugi con un tempo totale di 1.15”49 seguito da Tommaso Casanova con 1.16”06 e da Nicola Gavotto con 1.16”26. In campo femminile la spunta Rossella Taravelli dello Sci Club Tre Rifugi con un tempo totale di 1.36’14” seguita da Marica Sette con 1.36’14” e da Enrica Basso con 2.15’04” tutte dello Sci Club Tre Rifugi.

Nei Master guida la classifica Fabrizio Armando con un tempo di 1.18’10”seguono Giorgio Villosio con 1.19’54” e Stefano Giordano con 1.31’1”. Nel mese di marzo, condizioni nevose permettendo, si disputerà la regina della “Mondole’ Cup”la Skimarathon giunta alla 21° edizione. Vedrà la partenza dalla stazione di Artesina e con un percorso di 20 Km con 2000 mt di dislivello percorrerà le piste della Mondoleski con arrivo sempre ad Artesina.

Lo Sci Club Tre Rifugi ringrazia l’indispensabile e preziosa presenza dei volontari, della Polizia di Stato e la stazione sciistica di Prato Nevoso.