Volley A1F. La prima di Micoli non cambia l'inerzia delle Gatte: Cuneo sconfitta 3-0 a Scandicci

Cambiano gli attori, ma non il risultato. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, alla sua prima uscita con il nuovo coach Stefano Micoli in panchina, cede nettamente alla favorita Scandicci per 3-0 (25-14/25-15/25-14) ed i parziali parlano da soli su quale sia stato l'andamento della partita.

Non era certo la squadra toscana il banco di prova più morbido per testare la cura Micoli, ma una cosa è sicura: la strada verso la salvezza per le Gatte è decisamente in salita ed il nuovo tecnico dovrà compiere un vero e proprio miracolo sportivo per centrare l'obiettivo.

"Non pensavamo che Scandicci giocasse così bene - le parole, un po' strane a dire il vero, del capitano Noemi Signorile a fine partita - Venivano da tanti impegni, invece sono entrare determinatissime, Noi potevamo fare qualcosa in più".