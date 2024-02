Volley A1F. La prima di Micoli non cambia l'inerzia delle Gatte: Cuneo sconfitta 3-0 a Scandicci

Cambiano gli attori, ma non il risultato. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, alla sua prima uscita con il nuovo coach Stefano Micoli in panchina, cede nettamente alla favorita Scandicci per 3-0 (25-14/25-15/25-14) ed i parziali parlano da soli su quale sia stato l'andamento della partita.

Non era certo la squadra toscana il banco di prova più morbido per testare la cura Micoli, ma una cosa è sicura: la strada verso la salvezza per le Gatte è decisamente in salita ed il nuovo tecnico dovrà compiere un vero e proprio miracolo sportivo per centrare l'obiettivo.

"Non pensavamo che Scandicci giocasse così bene - le parole, un po' strane a dire il vero, del capitano Noemi Signorile a fine partita - Venivano da tanti impegni, invece sono entrare determinatissime, Noi potevamo fare qualcosa in più".

IL MATCH

MIcoli schiera Enweonwu opposta a Signorile , Kubik e Stigrot schiacciatrici, Sylves e Hall al centro, Ferrario libero , Coach Barbolini risponde con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Ruddins sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Washington e Alberti . Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale.

Il primo punto è sancito da Cuneo grazie al braccio di Enweonwu subito ricambiato da un ace, il primo della partita, di Herbots. Il set procede in equilibrio sino al 5 pari, ma poi Scandicci trascinata da Antropova con un fortunato ace aiutato dal nastro, prende il largo. Le ragazze di Micoli cercano di tenere botta, ma le padrone di casa fanno partita e si portano velocemente a più 4 (12 a 8). Arriva il primo time out di Micoli, ma gli errori in battuta sono fatali 13 a 9. Il servizio di Scandicci è molto incisivo ed è ancora l’Antropova a trascinare le sue sul 21 a 14. Le cuneesi faticano a trovare il giusto ritmo ed è ancora la ricezione a condizionare il loro gioco. A nulla vale il tentativo di Micoli di inserire Scola in regia e le toscane si portano a casa il primo parziale 25 a 14 grazie ad un muro perfetto di Washington

Invariate le formazioni del primo set che si apre con una piccola polemica su un video Check dichiarato ingiudicabile 1 a 1. Alza la testa Cuneo grazie ad un muro di Sylves su Antropova che porta le gatte sul 4 a 2. Ma Scandicci colpisce forte da zona uno mettendo in difficoltà la ricezione di Cuneo che non riesce a contrattaccare 5 pari. Le padrone di casa si riportano velocemente a più 3 e il coach cuneese richiama le sue ragazze: 13 a 10. Antropova ancora protagonista in prima e seconda linea trascina le sue sul 18 a 12 ed è ancora Micoli a fermare il gioco. Non arriva però la reazione cuneese che vede l’entrata in campo anche di Scola e Molinaro 20 a 13. Il set si chiude 25 a 15 dopo un errore in battuta cuneese

Inizia in salita il terzo parziale con qualche problema in ricezione per le Gatte che fanno fatica nella ricostruzione di gioco 3 a 0. La belga di Scandicci è ancora efficacie da zona uno portando le sue sul 5 a 1 e Micoli ferma il gioco. Le cuneesi non riescono a registrare nemmeno il muro e sono troppi gli errori anche in battuta 9 a 4. Herbots non sbaglia un colpo da zona 4 aiutata anche dalla compagna centrale Alberti. Fanno fatica le cuneesi a tenere il passo commettendo anche qualche errore di troppo in attacco 16 a 9 e il coach cuneese ferma il gioco. Le gatte tentano una timida reazione inserendo in campo Scola e Molinaro, ma le ingenuità commesse sono davvero troppe e Antropova e compagne ne approfittano per scappare verso la fine del match 21 a 12. Ci prova la Hall con due fast che vanno a segno, ma le padrone di casa sono un osso duro e in attacco sembrano inarrestabili. La partita si conclude ancora con un errore cuneese in attacco 25 a 14