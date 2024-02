Gestione del rischio in agricoltura: sanato il buco degli ultimi due anni per le assicurazioni agevolate

In merito alle assicurazioni agevolate, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha recuperato le risorse per le campagne 2022 e 2023 che sono rispettivamente di 130 e 100 milioni di euro, per un notevole incremento della dotazione finanziaria, portando così il valore della percentuale a carico del Ministero vicino alla media storica.

“Il decreto che permetterà di partire con la campagna 2024 sarà emanato tra pochi giorni - commenta soddisfatta l’onorevole Monica Ciaburro (FdI), componente della Commissione Agricoltura -. Dopo aver colmato il buco da 230 milioni di euro ereditato dai precedenti governi per le campagne assicurative 2022 e 2023, il Ministro Lollobrigida non solo ha confermato le certezze per il mondo agricolo, ma ha dato il via ad un importante processo di riforma del sistema assicurativo in agricoltura".

“Questo significa passare a un sistema più veloce - prosegue l’onorevole Ciaburro -, con una gestione del rischio più efficiente, a doppio filo con il quadro del mercato, in modo da garantire prezzi più contenuti agli agricoltori”.

Gli obiettivi di questo importante lavoro sono semplici, come spiega Ciaburro: “Incrementare il numero degli assicurati, garantire pagamenti più rapidi, ed una gestione delle risorse più efficiente. Questa la differenza tra chi parla per annunci e chi lavora costantemente con serietà e coerenza per gli italiani”.

“Il lavoro fatto in questi mesi dal Ministro si vede nei fatti - conclude il parlamentare piemontese -. Siamo davanti ad una importante fase di riforma del sistema assicurativo in agricoltura che ha come obiettivo di allargare la platea delle aziende assicurate riducendo i premi”.