"Ma nel nostro Paese cosa deve fare un cittadino per avere il passaporto?"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Buonasera direttore,

ma per ottenere un passaporto cosa deve fare il cittadino? Ho provato più volte a richiedere un appuntamento compilando la domanda direttamente online al sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ utilizzando lo Spid, ma dopo aver inserito tutti i dati (cosa che non dovrebbe essere richiesta, visto che entrando con lo Spid segnalo che la richiesta è per me stesso), la procedura segnala che non ci sono disponibilità di appuntamento per nessuna sede (Cuneo, Ceva, Alba, Bra).

Perché non lasciare al Comune/Posta la possibilità di rilasciare il passaporto? Perché dovrei andare, io che risiedo a Cuneo, a Ceva per l'appuntamento? Perché non imparare dagli altri Stati: in Giappone, per citarne uno, scarichi una "app", inserisci i dati e il passaporto ti arriva a casa.

Da noi la burocrazia regna sovrana e nessuno trova una soluzione degna per un Paese civile.

Lettera firmata, Cuneo