Giornate di sport: le prime dell'I.C. Papa Giovanni XXIII di Savigliano sulla neve a Entracque

Le prime medie dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII hanno vissuto, nel mese di febbraio, una speciale giornata a Entracque, all'insegna di sport, condivisione e scoperta.

Diversi gli obiettivi educativi perseguiti, anche se sulle piste ad alta quota e non tra i banchi di scuola: avvicinare i ragazzi al mondo dello sport in modo educativo e partecipativo, scoprire il territorio che li circonda, offrire loro l'opportunità di conoscere un modo nuovo di vivere il tempo libero, incentivare un corretto e sano stile di vita e vivere lo sport come momento di aggregazione, confronto e inclusione.

Le classi hanno sperimentato, in giornate distinte, attività differenti: il trekking e la ciaspolata sulla poca neve naturale a quota 1200 metri con guide escursionistiche della zona e lo sci di fondo sull’anello del Centro sci fondo Entracque.

Le giornate sono state interamente finanziate grazie alla partecipazione al Bando Explora CRC, che ha visto coinvolti Comune di Entracque e Centro sci fondo Entracque.