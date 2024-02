Il Rotary Club Alba al seminario di leadership del Distretto 2031 e 2032 a Cherasco

Nella mattinata di sabato 24 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13, nella Sala Meeting della Porta delle Langhe di Cherasco, si è tenuto il Seminario leadership, organizzato per i soci Rotary dei Distretti 2031 e 2032, dai governatori Roberto Lucarelli e Remo Gattiglia.

Il Rotary Club Bra è stato il club ospitante. Dopo l’inno nazionale, cantato dal soprano Serena Garelli del club di Cuneo, i saluti istituzionali dei governatori hanno ricordato la storia comune dei due distretti, un tempo riuniti nel 2030, comprendente l’intero Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, poi scissi in due parti, con il 2031 (Torino, provincia e Val d’Aosta) e 2032 (basso Piemonte e Liguria), auspicando altre iniziative che vedano i distretti riuniti, in modo da rinsaldare i rapporti di amicizia tra i soci. I due distretti si sono separati nell’anno 2012-13.

All’incontro ha partecipato un numeroso pubblico che ha gremito la sala: per il club di Alba erano presenti i soci Piera Arata, Davide Bianco, Lorenzo Gallo e Ezio Porro.

Le relazioni hanno visto avvicendarsi Roberto Rigardetto, Neuropsichiatra, Primario Ospedaliero e Docente Universitario, Antonio Di Maria, Manager aziendale, Licia Mattioli, Industriale Orafa e Rappresentante Imprenditoriale e Caroline Ribi Zappi, Imprenditrice e analytical accountan, sul tema “LEADER per creare speranza nel mondo”. Ognuno di loro ha presentato modelli diversi di leadership che si declinano in contesti e ambienti diversi, sottolineando il ruolo centrale del leader che deve ispirare e motivare. Le leadership, si è evidenziato, non ha genere, sebbene quella femminile risulti tendenzialmente più flessibile.

Al termine, la tavola rotonda, condotta da Luciano Gandini, Presidente Commissione Immagine Pubblica del Distretto 2032, ha dato luogo a un lungo e partecipato dibattito che ha messo in luce l’importanza cruciale del tema.