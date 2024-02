A Magliano Alpi festa a sorpresa in azienda per gli 80 anni del patron Ferrerolegno

"È un piacere rendere omaggio e augurare buona vita a un grande imprenditore e un grande uomo". Così il sindaco di Magliano Alpi Marco Bailo in occasione della festa a sorpresa tenuta nello stabilimento Ferrerolegno per gli ottant'anni di Beppe Ferrero, fondatore e titolare di uno dei marchi che da decenni tengono alto nel mondo il nome dell'imprenditoria della Granda.

Ferrero, classe 1944, già da giovanissimo, grande appassionato e maestro di falegnameria, partendo da un laboratorio famigliare a Farigliano, con una grande idea, come da lui stesso raccontato, e con tanta ambizione e caparbietà, nel 1981 si trasferisce a Magliano Alpi, costruendo il primo capannone di 5.000 mq. della Ferrerolegno.

Oggi la Ferrerolegno si sviluppa su una superficie di oltre 30.000 metri quadrati, con più di 80 dipendenti, e un prodotto eccellente, di grande qualità, venduto sui mercati internazionali e pubblicizzato sulle migliori riviste di architettura e di design.

Con tanta emozione, Beppe Ferrero, ha raccontato davanti ai tanti dipendenti la sua storia, della sua azienda, che lui considera “la sua famiglia”, di come ha dato lavoro a centinaia di persone in tutti questi anni, cercando di adeguarsi alle esigenze e alle mutevoli richieste di un mercato sempre più velocemente in evoluzione.

Nonostante gli 80 anni, ha illustrato la sua missione odierna, ossia quelle di infondere, grazie anche alla direzione generale della figlia Ilaria, nei propri dipendenti, la stessa passione e dedizione che in questi anni ha immesso nella Ferrerolegno, per sviluppare un prodotto, le porte interne, che rendano migliore e più vivibile non solo dal punto di vista funzionale, ma anche estetico e del design, l’ambiente delle nostre case.

"Caro Beppe, a nome di tutti i maglianesi sono fiero di poter ospitare nella nostra terra un imprenditore del tuo livello, ringraziandoti per il grande lavoro svolto nella nostra piccola comunità, e augurandoti di portare avanti le tue idee per molti anni ancora!", l'augurio conclusivo del sindaco Marco Bailo.

[Col sindaco Bailo]