QUATTROZAMPE - A Villar San Costanzo si cerca Freddy, micio bianco e nero di 2 anni

È un micio di 2 anni Freddy. Ha il pelo corto di colore bianco e nero, che sul musetto forma un simpatica mascherina, e la coda lunga tutta nera. Da metà febbraio non fa più ritorno a casa, in località Fonza di Villar San Costanzo e i padroni sono preoccupati.



Buono e domestico, pesa all’incirca 7 kg ed è castrato: “È un gatto abituato a stare anche in giardino il nostro Freddy - raccontano i proprietari - ma non si è mai allontanato, non è da lui. Abbiamo già avuto molti gatti e se non sono castrati è normale che ogni tanto si allontanino. Con lui, essendo castrato siamo molto preoccupati. Non sappiamo, potrebbe essere spaventato: a chiunque lo vedesse chiediamo cortesemente di provare a chiamarlo per noi, dovrebbe rispondere ed è un micio che in generale interagisce con molti miagolii. Ci manca molto e ringraziamo di cuore quanti ci aiuteranno a ritrovarlo.”



Chiunque vedesse Freddy è pregato di telefonare al numero 339/82.18.684.