A Saluzzo è il giorno della Mezza Maratona: oltre 700 al via della gara partita da corso Italia [FOTOGALLERY]

La bellezza di 733 atleti in rappresentanza di 80 società sportive, 17 province, 8 regioni italiane (Basilicata, Emilia- Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) e 7 diverse nazioni (oltre all’Italia, Albania, Filippine, Francia, Stati Uniti, Serbia, Ucraina). Sono i corridori che questa mattina, puntuali allo start delle ore 9.30 in corso Italia, sono partiti per disputare la "1/2 del Marchesato. Mezza maratona di Saluzzo tra i frutti in fiore", tradizionale evento podistico di fine febbraio tra i comuni di Saluzzo, Lagnasco, Manta e Verzuolo. Come da tradizione, il pettorale numero 1 della gara è stato assegnato al vincitore della passata edizione, Gianluca Ferrato, tra i top runner attesi per primi al traguardo sotto l’arco di di piazza Cavour.