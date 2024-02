Al femminile i rinnovati vertici dell'Aido Saluzzo

Grandi novità nel team saluzzese dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule (Aido). Mercoledì 21 febbraio, presso il Monastero della Stella a Saluzzo, si sono infatti svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo del gruppo intercomunale di Saluzzo. Nella bellissima sala per gli incontri della struttura storica si è ritrovata l’assemblea degli iscritti alla associazione. Il risultato è stato notevole: a dirigere il gruppo è stata eletta Matilde Massardi e a coadiuvarla nell’impegno sono state scelte come vicepresidenti Alessandra Galliano (Vicario) e Chiara Lombardo.

A completare l’organico ci sono Federico Giraudo, come segretario, e come consiglieri Anna Panero, Michelina Marconetto, Maria Grazia Fraire, Mariangela Brizio ed Enrico Giraudo.

Il team è composto principalmente da donne e il gruppo dirigente ha un’età molto giovane. Questo consentirà di dare una sferzata e aggiungere dinamismo alle attività che verranno svolte sul territorio saluzzese.

I comuni interessati dall’associazione sono, oltre a Saluzzo, tutti i paesi della valle Varaita, tutti quelli della Val Bronda, Busca, Manta, Verzuolo, Scarnafigi e Lagnasco.

In tutto gli associati del Saluzzese sono 1.704.

«Il nostro compito principale in questo mandato sarà come al solito di avvicinare il più possibile la popolazione locale alla donazione di organi – dice la neo presidente Matilde Massardi – e per fare questo cercheremo di utilizzare tutti i canali possibili sia pubblici come Comuni o Scuole, sia sportivi come squadre ciclistiche, di pallavolo o di altri sport, sia culturali come biblioteche e pro loco».

«Ringraziamo i comuni del nostro territorio – le fa eco la vicepresidente vicario Alessandra Galliano – da sempre il nostro gruppo viene seguito e assecondato da tutte le amministrazioni, in questa seduta elettiva la presenza del sindaco di Verzuolo, Giancarlo Panero, e i saluti di benvenuto del sindaco saluzzese Mauro Calderoni ci hanno fatto estremamente piacere».

«Un ringraziamento particolare lo vorremmo fare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo – dice la vicepresidente new entry Chiara Lombardo – averci ospitato nei suoi locali è per noi motivo di orgoglio, la Fondazione spesso ci ha in passato aiutato per le nostre attività. Ospitandoci ha dato spessore e credibilità al nostro lavoro. Proprio il lavoro è quello che non manca, per i prossimi quattro anni avremo molto da fare per far conoscere il nostro credo al numero più grande possibile di cittadini».

«Un grande ringraziamento va a una figura storica del movimento piaschese e cuneese, Marco Galliano. Quest’anno dopo quattro decenni di attività come referente e anche come consigliere provinciale, lascerà spazio alle giovani leve nel direttivo dell’associazione».