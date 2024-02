Piccoli Passi recupera quattro aule per una scuola di sartoria in un villaggio di Conakry, in Guinea

Riceviamo e pubblichiamo. *** L'associazione Piccoli Passi Onlus Odv ringrazia sentitamente il Centro Incontri di Roreto per la donazione di 210 euro raccolti in occasione della tombolata a scopo benefico, e ringrazia di cuore il gruppo musicale di Filippo Meinardi che lo scorso 3 febbraio scorso ha tenuto lo splendido concerto "Olimpo" al Teatro Milanollo di Savigliano, il cui incasso a offerta libera ha generato la raccolta in favore dell'associazione per un totale di 1.081 euro.

Entrambe le donazioni, insieme a quelle di altri benefattori che vorranno ancora aggiungersi, andranno alla ristrutturazione della prima di quattro aule (4.000 euro di preventivo) presso la scuola di sartoria del villaggio Kolouma in Africa Conakry, seguita dalle Suore Serve di Maria Vergine Madre con nostro riferimento in Suor Giovanna (Jeannepascale Guilavogui).

In questa prima aula saranno trasferite le dieci macchine da cucire più due macchine finitrici, stoffe e materiali vari oggetto del precedente progetto di Piccoli Passi e che serviranno per insegnare il mestiere di sarte alle ragazze che potranno così imparare una professione per l'autosostentamento familiare.

Le altre aule saranno adibite anche a scuola per la saponificazione e alla formazione musicale dei bambini, orfani o abbandonati dalle famiglie per troppa miseria, seguiti dalle Suore e dal buon cuore di chi, come noi, continua a credere che un mondo migliore sia il risultato di piccole azioni buone e costanti.

Per contribuire al progetto di ristrutturazione delle aule è possibile fare una donazione a: Piccoli Passi Onlus Odv, presso Banca Crs, Iban: IT32Q0630546851000010138667.

Grazie di cuore a chi vorrà contribuire e a coloro che l'hanno già fatto!