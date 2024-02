Calcio Serie D: l'Albenga espugna Alba, rileggi la webcronaca

ALBA-ALBENGA 0-2

90'+6 triplice fischio dell'arbitro. Albenga batte Alba Calcio per 2-0 grazie alle reti di Nesci nel primo tempo e Pellicanò nella ripresa

90' assegnati sei minuti di recupero

88' cartellino giallo per Yanken

87' fuori Pellicanò, l'autore del raddoppio. In campo Birzò

85' l'Alba tenta di riaprire la partita ma si espone, inevitabilmente, alle ripartenze avversarie. La Vecchia in percussione centrale, tutto ottimo ad eccezione del tiro, alto sulla traversa

78' prosegue la girandola di cambi. Viassi lancia nella mischia Sia, gli fa posto Cena

73' Viassi risponde con Bonelli per Galasso. Destito rileva Vasiunin nelle file dell'Albenga

70' ancora una sostituzione di Aiello: Moraes per Vari

68' cambio Albenga: out Di Stefano, entra Colantonio

67' gol sbagliato, gol subito, un grande classico. Pellicanò si invola, sul filo del fuorigioco, verso la porta albese e fa secco Crosta con un preciso diagonale, 0-2

65' Alba ad un passo dal pareggio! Lungo lancio di Galvagno, Yanken Yanken controlla in corsa evitando l'uscita del portiere ma mette fuori in equilibrio precario

64' finisce anche la partita di Barracane, al suo posto Marangoni

61' primo cambio della partita: in campo Yanken Yanken per Albisetti

60' ancora liguri vicini al raddoppio. La Vecchia travolgente sull'out sinistro, Di Stefano manca la correzione vincente

55' Giraudo è il secondo ammonito della partita

53' Albenga pericoloso in contropiede. Conclusione di Vari da buona posizione, Crosta sventa in angolo

49' occasione Albenga. Rasoterra potente di Tesio dal limite dell'area respinto di piede da Crosta

46' inizia il secondo tempo, nessun cambio

45'+1 fine primo tempo con la squadra di Aiello avanti di una rete

45' assegnato un minuto di recupero

43' squillo Alba. Albisetti si fa largo nel cuore dell'area, il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria

29' reazione dei padroni di casa. Galasso propone un buon cross dalla destra ma non trova nessun compagno pronto alla deviazione vincente

26' Albenga in vantaggio! Lancio di Vari per Nesci che effettua un grande controllo, entra in area ed infila Crosta con un preciso piatto destro

19' ammonito Barbagiovanni per gioco falloso

15' poche emozioni nel primo quarto d'ora di gioco. Gli ospiti provano a fare la partita, l'Alba si difende con ordine

5' Di Stefano vince un contrasto e va al tiro, da posizione defilata: palla fuori

1' partiti

Alba (3-4-1-2): Crosta, Giraudo, Scotto, Marin; Barbagiovanni, Cena, Galvagno, Barracane; Galasso; Carnovale, Albisetti. A disp: Bergonzi, Dieye, Imperato, Sia, Marangoni, De Bellis, Yanken Yanken, Bonelli, Riverditi. All Viassi

Albenga (4-2-3-1): Salvato, Visiunin, Venneri, Legal, Nesci; Berretta, Tesio; Pellicanò, La Vecchia, Vari; Di Stefano. A disp: Romano, Colantonio, Badara, Moraes, Siciliano, Destito, Mukaj, Birz, Giudice. All Aiello

Arbitro: Riccardo Borghi di Modena; assistenti Giovanni Citarda di Palermo e Antonio Masciello di Ravenna