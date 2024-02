Lpm Bam Mondovì-Città di Messina 3-2, l'onestà degli sconfitti: "Mondovì merita di più della classifica che ha" (VIDEO)

Gara avvincente e spettacolare al PalaManera tra la Lpm Bam Mondovì e l'Akademia Sant'Anna Città di Messina, nella quinta e ultima giornata di andata della Pool Promozione. Ad aggiudicarsi la vittoria alla fine sono state le monregalesi di coach Basso, brave e caparbie a crederci fino alla fine e trionfare al termine di un combattuto tie-break.

Le siciliane, nonostante la sconfitta, restano al terzo posto in classifica, in piena corsa verso la qualificazione ai Play-off. Nel post-match abbiamo raccolto le sensazioni in casa Messina, con le interviste al tecnico Fabio Bonafede e alla centrale Dalila Modestino: