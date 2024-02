Lpm Bam Mondovì-Città di Messina 3-2, Veronica Allasia: "Siamo una squadra che non molla" (VIDEO)

A denti stretti la Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha avuto la meglio dell'Akademia Sant'Anna Città di Messina per 3-2, nel match valido per la quinta e ultima giornata di andata della Pool Promozione. Prestazione altalenante, ma generosa quella messa in atto dalle pumine, che hanno dimostrato di saper soffrire e di crederci fino in fondo, anche quando al quarto set le avversarie si sono guadagnate due match-ball poi sprecati.

Le ragazze di coach Claudio Basso hanno meritato questo successo, frutto di una prestazione positiva da parte di tutta la squadra, contro un avversario solido e che si giocherà fino in fondo le chance per la promozione in A1. Ecco il commento a caldo della palleggiatrice del Puma Veronica Allasia: