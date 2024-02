Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì oggi alle 16 ospita un ambizioso Messina

Impegno casalingo tra i più difficili per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio (alle 16) ospita l'Akademia Sant'Anna Città di Messina, nella 5^ e ultima giornata di andata della Pool Promozione. Le siciliane di coach Fabio Bonafede occupano attualmente la terza posizione in classifica, con un ritardo dalla prima posizione di 12 punti e un vantaggio dal sesto posto di 8 lunghezze.

Per le pumine di Claudio Basso, invece, la scalata verso i play-off si è fatta a dir poco complicata e l'unico modo per tenere ancora accesa la speranza di un miracoloso recupero passa dalla conquista dell'intera posta in palio con il Messina. Impresa non semplice, visto che sulla carta l'Akademia punta dritta a giocarsi le cospicue e concrete chance promozione attraverso i play-off, da affrontare magari nella migliore posizione possibile.

Facile, dunque, attendersi un avversario che scenderà in campo per ottenere l'ennesima vittoria e rosicchiare punti alla Futura Busto Arsizio, oggi impegnata sul difficile campo del Macerata. Le pumine, tuttavia, devono giocare con la testa sgombra da pensieri e ossessioni di classifica e cercare regalare e regalarsi una prestazione di buon livello.

Il Messina dovrebbe affrontare il Puma con il suo classico 6+1 composto da Giulia Galletti al palleggio, centrali Nicole Modestino e Melissa Martinelli, schiacciatrici Valeria Battista e Jessica Joly, opposto Kelsie Payne, libero Marianna Maggipinto. Arbitri designati per questo match sono Denise Galletti e Antonio Testa. Come di consueto la gara sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV previa registrazione. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 16.