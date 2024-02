Volley A2/F: Messina co-stretto alla resa! La Lpm Bam Mondovì trionfa al tie-break

Un Puma tutto cuore conquista una incredibile vittoria! La Lpm Bam Mondovì al PalaManera supera al tie-break l'Akademia Sant'Anna Città di Messina. La partita ha vissuto continui capovolgimenti di fronte, con le due squadre pronte ad approfittare dei cali e degli errori delle avversarie.

Alla fine ne è venuto fuori un match avvincente e spettacolare, condito purtroppo dai soliti errori arbitrali. Nel Messina la statunitense Kelsie Payne (31) ha dimostrato tutto il suo valore, concretizzando tante palle sporche, ma non è bastato per tornare a casa con una vittoria. Nella Lpm ottima prova di Decortes (28), Lux (21, Mvp) e Tellone.

PRIMO SET: Kristin Lux mette a terra il primo punto del match. Break monregalese, 5-3. Ace per Payne e parità ristabilita. Doppio ace per Modestino e Messina avanti 8-10. Il vantaggio ospite sale a +3. Le pumine reagiscono e recuperano due lunghezze, 11-12. Si torna in parità sul 13-13. Ancora un break per la Lpm, 15-13. Le padrone di casa continuano a difendere con ordine e contrattaccare con una certa concretezza. Sul 20-17 coach Bonafede decide che è giunto il momento di chiamare il primo time-out. La scena si ripete poco dopo sul punteggio di 23-20. Arrivano quattro set-ball per la Lpm. Messina non molla e si avvicina al Puma. Sul 24-22 coach Basso chiama il time-out. Al rientro in campo arriva l'attacco vincente di Clara Decortes, che fissa il punteggio sul 25-22.

SECONDO SET: si riparte all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre appaiate sul 3-3. Break conquistato dal Messina e sul 4-6 coach Basso chiama subito il time-out. Le pumine appaiono meno precise rispetto al primo set e la formazione ospite ne approfitta per andare sul 7-11. Il vantaggio del Messina cresce e sull'8-14 coach Basso si gioca il secondo time-out. Al rientro in campo arrivano due punti per il Puma. Ace per Alice Farina, 13-16. Nuovo break per Messina. La squadra di Bonafede non concede più nulla all'avversario e vola sul 14-23. Arrivano nove set-ball per il Messina, ma al primo tentativo c'è subito l'ace di Battista che chiude il set sul 15-25.

TERZO SET: riparte di slancio il Messina, che va subito a condurre sul 2-5. Due lunghezze recuperate dal Puma. Grigolo non graffia e la formazione ospite vola sul 5-9. Time-out chiesto da coach Basso. Le pumine a denti stretti provano a restare nella scia delle siciliane, 10-12. Time Out chiesto da Basso sul punteggio di 11-15. La ricezione monregalese continua a traballare e le siciliane di Bonafede vanno a +5. Reazione d'orgoglio delle pumine, che accorciano le distanze. Sul 16-18 coach Bonafede chiama il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che il Messina conquista subito un break. Cartellino giallo sventolato alla panchina monregalese per eccessive proteste. Sul 20-24 arrivano quattro set-ball per le siciliane. Al primo tentativo arriva il mani-out della solita Payne, che fissa il punteggio sul 20-25.

QUARTO SET: Lpm avanti 2-1. Doppio ace per Kristin Lux, 6-3. Time-out chiesto da coach Bonafede. Pumine in campo con un piglio diverso, 9-4. Ancora gioco fermo per un nuovo time-out chiesto dalla panchina siciliana sul 10-4. Si rientra in campo e Messina accorcia, anche grazie all'ace di Modestino. Il Puma continua a commettere troppi errori e il Messina recupera lo svantaggio, 11-10. Break per la Lpm, 14-10. Le ospiti tornano a spingere sull'acceleratore, 15-14. Monregalesi che non mollano e piazzano un break, 18-14. Reazione Messina, 18-17. La Lpm torna a +3. Time-out chiesto da Basso sul 21-20. Al rientro in campo si torna in parità. Match-ball Messina sul 23-24. La prima occasione sfuma e si prosegue ai vantaggi. La situazione si ribalta e alla fine arriva il punto per la Lpm per il 28-26. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Messina porta a casa il primo punto. Vantaggio Lpm, 2-1. Nuovo ribaltone e nuovo vantaggio ospite, 2-4. Pronta risposta del Puma, 5-4. Si va al cambio campo sull'8-7. Il punteggio torna in parità sul 9-9. Time-out chiesto da Bonafede sull'11-9. Nuova rincorsa Messina e nuova parità, 12-12. Il muro di Farina porta in dote due match-ball per il Puma. Decortes spreca la prima occasione, ma alla seconda occasione si fa perdonare portando a casa punto e match, 15-13.