Volley A2M, che spettacolo sugli spalti per Cuneo-Siena! Riviviamolo insieme (FOTOGALLERY)

Cresce di settimana in settimana il numero degli spettatori presenti al palazzetto dello sport per seguire la marcia di avvicinamento della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo alla fase Playoff che assegnerà un posto in Superlega nella prossima stagione. Oggi, domenica 25 febbraio, erano oltre 2000 le persone presenti, che hanno spinto Botto e compagni all'importante vittoria contro Siena.

Un sogno, la massima serie, che il pubblico di Cuneo sogna da 10 anni, da quando terminò bruscamente l'era Lannutti e con essa giunse l'addio alla grande pallavolo in campo maschile.

Intorno alla squadra allenata da Matteo Battocchio c'è tanto entusiasmo, ripagato dai risultati in campo. Riviviamo le immagini del pomeriggio sportivo nella fotogallery del fotografo Valerio Giraudo.