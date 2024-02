Volley A2M. Cuneo-Siena, antipasto di playoff: la battaglia finisce con il trionfo della Puliservice al tie break

Un confronto che sa tanto di antipasto in vista degli imminenti playoff, quello tra Cuneo e Siena. Stavolta l'hanno spuntata i piemontesi, che vincono 3-2 (25-22/22-25/25-23/23-25/15-13) in cinque tiratissimi set giocati di fronte ad un pubblico formato Superlega: erano oltre 2.000 gli spettatori presenti sulle tribune a spingere Botto e compagni verso il successo. Non cosa da poco.

In campo è stata battaglia vera, dove a fare la differenza è stata la classica palla in più caduta da una parte piuttosto che dall'altra: clima da playoff, appunto. Che il confronto sia stato equilibrato lo dicono i numeri, che non mentono mai: 48% in attacco per Cuneo e 50% di Siena, 10 muri a 9 per i piemontesi che hanno ricevuto meglio (75% contro il 55%). Il confronto dalla linea di fondo è stato in equilibrio: 5-4 gli aces per Cuneo.

"Onestamente credo che Siena in questo momento abbia qualcosa in più di noi - ammette candidamente coach Battocchio a fine gara - Per stargli dietro dobbiamo superarci, andare oltre il nostro limite ed oggi i ragazzi lo hanno fatto dando tutto, provando ogni soluzione. Abbiamo vinto in campo e sugli spalti: con questo pubblico quando siamo in difficoltà percepiamo di non essere soli".

Ottima la gara del libero Matteo Staforini, ormai una certezza in squadra, che ha diviso il premio di Mvp con Mattia Gottardo: "Abbiamo giocato veramente forte - il commento di Gottardo - dobbiamo farci i complimenti doppi per la prestazione contro una grande squadra". "Faccio i complimenti a Siena che ha fatto una partita straordinaria, per noi una delle migliori uscite stagionali - aggiunge Staforini -. Voglio ringraziare il pubblico che ci ha dato una grossa mano"

IL MATCH

Il primo acuto della partita è di Siena con l'ace di Krauchuk per il 2-4, vantaggio che aumenta sul 4-7 con il muro di Copelli su Jensen. Risponde presente Cuneo con un primo tempo di Volpato per il -1 (6-7), ma il grande servizio in lungolinea dell'ex Tallone riporta l'Emma Villas avanti 7-10. Jensen trova le mani alte del muro toscano, Cuneo ancora sotto 9-10, poi dalla seconda linea è ancora il danese a firma il pareggio a quota 14. C'è il sorpasso cuneese (15-14) con un gran muro di Volpato, poi punto a punto fin quando nella parte calda del set la squadra di Battocchio trova finalmente il break: 21-19, mani e fuori di Jensen ed immediato time out senese. Alla ripresa del gioco però arriva anche l'errore in attacco di Krauchuk per il 22-19 dei piemontesi, che vanno sul set ball (24-21) con un primo tempo di Volpato e chiudono 25-22 sul diagonale vincente di Gottardo.

Grandi numeri per entrambe le squadre nel primo set, con Cuneo capace di attaccare positivamente al 67% di squadra (80% dell'opposto Jensen), ma Siena non è da meno e firma un ottimo 50% con Krauchuk che comunque tocca il 62%.

Subito un cospicuo vantaggio dell'Emma Villas in avvio di secondo set, che arriva su due errori consecutivi dei piemontesi e l'ace di Krauchuk che costringono Battocchio a chiamare time put sul punteggio di 1-5. Si torna in campo ed arriva anche il muro di su Botto (1-6), poi il capitano va al servizio, batte bene e Codarin mette giù la palla che dimezza lo svantaggio della Puliservice (3-6), ma Krauchuk dalla seconda linea riporta Siena avanti di 5 punti (3-8). Si rivede Jensen: a muro firma il punto del 5-8 ed in battuta quello del 7-9, ma Siena non molla e scappa ancora, 8-12, con il punto di Pierotti e poi 9-14 sull'ace di Copelli. Cuneo prova a rimontare: arrivano un muro di Codarin ed il punto in attacco di Botto e siamo sul 12-14. Arrivano due punti di Milan (attacco e muro su Jensen) e Siena fugge 15-20 con Gottardo che lascia il campo ad Andreopoulos per un paio di scambi, ma l'inerzia del set è ormai nelle mani dei toscani che vanno sul 17-23 con l'attacco di Pierotti. Il punto che rimette in equilibrio la partita, nonostante Cuneo riesca a recuperare tre break, arriva su errore al servizio di Botto (22-25) in seguito ad un videocheck contestatissimo.

Cuneo risponde presente e di rabbia va sul 3-0 nel terzo set con il muro firmato Codarin ed il tocco di Botto. Il doppio diagonale vincente di Gottardo porta la Puliservice avanti 7-2 e coach Grazioli si vede costretto a chiamare time out. Siena tira il fiato: Codarin sbaglia l'attacco e si prende il muro successivo, l'Emma Vilas torna a -2 (7-5), ma da parte piemontese risponde Jensen prima con il block del nuovo +4 sul 9-5 e subito dopo firmando l'11-6 con un ace. Altra battuta punto di Cuneo, stavolta con Gottardo, e sul 13-7c'è il massimo vantaggio dei piemontesi . A questo punto Siena prova ancora una volta a rimontare : Pierotti firma il -4 (21-17) e Krauchuk il punto che costringe Battocchio a fermare il gioco sul punteggio di 21-18. Si torna in campo, va ancora a segno Pierotti per il 21-19, poi con un muro su Botto la Emma Villas riaccende le speranze sul 22-21 e pareggia i conti a 23 fermando Jensen a muro. Arrivo in volata: Bristot, appena entrato firma il set ball (24-23)e Botto chiude con un ace.

Siena vuole a tutti i costi il tie break. Va sullo 0-2, palla fuori di Botto, poi 1-4 con l'ace di Krauchuk. Il grande muro tetto di Gottardo sull'opposto senese riapre i giochi (3-4) per Cuneo, ma il muro di Trillini su Jensen riporta l'Emma Villas avanti di tre lunghezze sull'8-11. Cuneo stringe i denti e nel solito turno al servizio di Botto ritorna sotto (10-11) con Gottardo, ma Siena risponde con Tallone e scappa ancora 12-15, poi 13-17 su attacco di Krauchuk. Time out per Battocchio, il pubblico di Cuneo spinge con il tifo e Volpato mette giù l'ace del nuovo -2 (15-17), poi Codarin a muro quello del -1 sul 16-17 e l'errore di Pierotti vale il pareggio a quota 17. Partita accesissima: Pierotti ritrova il +2 per Siena sul 17-19, poi fugge ancora 19-22 con l'errore di Gottardo. Ultimo sprazzi di set: un muro e Ceuno va sul 23-24, poi chiude Milan per il 23-25.

Cuneo parte bene, 2-0 con attacco di Botto, poi 6-3 con il muro di Volpato su Tallone e 7-3 con il diagonale vincente di Gottardo: è time out per Grazioli. Cambio campo con Cuneo avanti 8-4, ma alla ripartenza Siena recupera due break su altrettanti errori piemontesi (Gottardo e Jensen) e va sul -1 (8-7): tocca Battocchio fermare il gioco. A questo punto si gioca sul cambio palla, quello decisivo è messo a terra da Jensen per il 15-13 finale.