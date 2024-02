Sassuolo, esonerato Dionisi: Bigica nuovo allenatore

(Adnkronos) - Ora è ufficiale: il Sassuolo esonera l'allenatore Alessio Dionisi e affida la panchina al tecnico della Primavera Emiliano Bigica. Lo annuncia il club neroverde con una nota sul proprio sito ufficiale. "L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica". Fatale a Dionisi il ko di ieri in casa con l'Empoli, con la squadra attualmente al 17° posto in Serie A con 20 punti insieme a Verona e Cagliari.